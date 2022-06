Modèle emblématique des années 90, portée notamment par Scottie Pippen, la Nike Air More Uptempo effectue un retour aux sources avec ce coloris « Bulls » plutôt classique.

On retrouve une tige en cuir et en mesh principalement blanche, avec pour contraste des touches de rouge, sur les deux logos Nike, le haut de la languette, la tirette et une partie de la semelle extérieure. Le lettrage « AIR » recouvrant les parties latérales apparaissent en blanc et gris.

Le modèle est attendu courant 2022 au prix de 160 dollars.

(Via NiceKicks)

