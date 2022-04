Des touches de bleu roi sur la Nike Air More Uptempo

Nike a sorti le grand jeu en 2021 pour fêter les 25 ans de la Nike Air More Uptempo, un modèle notamment popularisé par Scottie Pippen à la fin des années 90. La marque à la virgule ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, proposant bon nombre de déclinaisons pour les semaines à venir dont ce mix noir-bleu roi.

La tige est en cuir noir, associé à une languette et le marquage du « Swoosh » en mesh. Des touches de bleu roi apportent du contraste à l’ensemble, sur le contour du « Air » et le hau du col. À noter également la présence de virgules en gris sous la semelle et au niveau du talon.

Le modèle sera disponible dans les semaines à venir au prix de 160 dollars.

(Via KicksOnFire)

