Le tir à 3-points, la roulette russe des Mavericks

Le désespoir du Chase Center était palpable. 3-points après 3-points, en particulier en deuxième quart-temps lorsque les Mavs ont marqué 9 de leurs 12 tentatives de loin, les fans des Warriors tous de jaunes vêtus ne pouvaient que baisser les bras. Mené par Luka Doncic, Dallas déroulait son basket alors que Golden State était méconnaissable des deux côtés du terrain.

« Je dis toujours que le match a du liant. Mieux vous jouez en attaque, mieux vous défendez parce que vous pouvez être en place pendant que l’équipe adverse remet la balle en jeu. Votre confiance augmente, votre énergie aussi, » décrivait Steve Kerr.

C’est exactement ce qu’il s’est passé pour les deux équipes. Dallas a entamé le match en feu, leur permettant d’installer leur défense et d’empêcher les Warriors de courir pour contrôler le tempo.

À l’image de leurs fans, les Dubs ont ainsi eu beaucoup de mal à relancer, perdant au passage leur identité de jeu pour forcer des passes qui n’étaient pas disponibles. Ils ont perdu 11 ballons en première mi-temps, et sans les 20 points de Stephen Curry, l’écart aurait pu être beaucoup plus conséquent alors que Reggie Bullock, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith et Luka Doncic rentraient aux vestiaires à 14 sur 19 à 3-points !

« C’était du ‘Warriors Basketball' »

Et puis, le troisième quart-temps est arrivé et le scénario s’est inversé. « Le troisième quart temps… On en avait parlé et nous savions que c’est le moment qu’ils choisissent pour monter en intensité, » rappelait Jason Kidd.

Pas besoin d’être dans l’intimité du vestiaire de Dallas pour savoir que, depuis 2015, Golden State produit son effort juste après la mi-temps. Si les coups de chaud des « Splash Brothers » au retour des vestiaires sont légendaires, cette nuit, les Warriors n’en étaient qu’à 1 sur 6 de loin. Pourtant, ils ont réussi à retrouver leur identité.

« C’était du Warriors Basketball », » soupirait Jalen Brunson. « Ils n’ont ont fait bouger et ils ont pu se créer des paniers faciles. »

Les Warriors n’ont marqué que 25 points à 45% de réussite dans ce troisième quart-temps mais 18 de ses 25 points sont venus dans la raquette, à 9 sur 13 aux tirs avec un super Kevon Looney. La balle bougeait de nouveau, les coupes et le mouvement étaient de retour, et le jeu s’est ouvert. Du « Warriors Basketball ».

Mais cette identité de jeu est revenue parce que leur défense a donné le ton dès le retour des vestiaires. Le cercle vicieux de la première mi-temps est devenu vertueux en deuxième. La défense a nourri leur attaque, et a créé l’effet inverse pour Dallas.

« Quand vous en ratez trois, quatre tirs de suite, vous devez comprendre que vous ne devez pas prendre le cinquième »

Comme en début de match, les Mavs ont abusé du tir à 3-points malgré une réussite en berne et les conséquences ont cette fois été désastreuses. Jason Kidd pointait d’ailleurs du doigt les décisions offensives de ses joueurs en troisième quart-temps comme maux principaux de sa défense.

« Nous défendons dur quand notre attaque déroule, et nous ne défendons pas quand on n’arrive pas à scorer. En saison régulière, ça peut passer mais pas à cette période de l’année, » râlait l’entraineur. « Si vous marquez vos tirs à 3-points, ce sont des supers choix mais quand vous en ratez trois, quatre de suite, vous devez comprendre que vous ne devez pas prendre le cinquième. Vous devez attaquer le cercle, vous assurer que la balle va dans la peinture. Vous devez aller chercher des lancers-francs. Il s’agit d’identifier cette situation, et ce soir on ne l’a pas fait. On a continué à tirer de loin et ça mis de la pression sur notre défense, et ça s’est transformé en série pour eux. »

Ça fait partie de l’apprentissage des Mavs. Depuis l’arrivée de Spencer Dinwiddie et alors même que Tim Hardaway Jr. n’est pas là, ils ont décidé d’augmenter leur volume de tirs à 3-points pour diminuer la nécessité d’avoir un pourcentage élevé. C’est de cette façon qu’ils ont battu Utah et Phoenix. C’est de cette façon qu’ils essaient de battre Golden State. Cette stratégie vous laisse toutefois une marge de manœuvre infime contre une équipe comme les Warriors, qui peut vous punir en cas de coup de mou.

Dallas a fini le Game 2 à 21 sur 45 à 3-points, les Warriors à 14 sur 28. Malgré un pourcentage plus faible, mais plus que correct, leur volume de tir leur a permis d’inscrire 21 points de plus que Golden State dans ce secteur. Malheureusement pour eux, c’était déjà l’écart à la mi-temps. En perdant leur adresse, les Mavs ont également perdu leur défense. Les Warriors ont marqué 22 points de plus qu’eux dans la raquette en deuxième mi-temps, mais c’est bien le troisième quart-temps qui a fait la différence.

« Ils ont deux des meilleurs shooteurs au monde, mais ils attaquent la raquette. Je pense qu’on doit moins s’appuyer sur le 3-points »

« Quand vous êtes à 2 sur 13 à 3-points (dans le 3e quart-temps) et que vous mettez tous vos oeufs dans ce panier, vous en subissez les conséquences et vous pouvez mourir par le tir à 3-points, » décrivait Jason Kidd. « Cette nuit, nous sommes morts dans le troisième quart-temps en tirant autant de loin et en ne réussissant que deux tirs. »

En insistant autant sur le tir à 3-points, Dallas prend un pari risqué. Quand ils piochent les bonnes cartes, ils touchent le gros lot. Quand leur réussite disparait, leur bluff peut les mener à la banqueroute, en particulier quand ils jouent à la table des maitres.

« C’est dur, c’est dur, nous étions à +19. Mais c’est une équipe de champions en face. Ils sont tellement durs à stopper. Nous devons ajuster notre défense » se lamentait également Luka Doncic. « C’est le pire des résultats. On n’a pas assez attaqué la raquette. On doit le faire, comme eux. Ils ont deux des meilleurs shooteurs au monde, mais ils attaquent la raquette. Je pense qu’on doit moins s’appuyer sur le 3-points« .

Propos recueillis à San Francisco.