Brillant avec Dallas, Spencer Dinwiddie a mal vécu son départ de Washington

Avec 22.2 points à 57% d’adresse au tir et 6 passes décisives en moyenne sur ces cinq derniers matchs depuis le All-Star Break et une dernière sortie à 36 points et 7 passes décisives dans la victoire des Mavs face aux Kings, on peut dire que Spencer Dinwiddie a pleinement réussi son intégration aux Mavs.

Alors qu’il est désormais totalement impliqué dans un nouveau défi, le meneur a tout de même pris le temps d’exprimer sa tristesse sur la façon dont les choses ont tourné à Washington, notamment après avoir eu le sentiment d’être désigné comme le fauteur de troubles qui aurait causé la dégringolade de la franchise de la capitale.

« Je pense que c’est ce qui fait le plus mal », a-t-il déclaré après la victoire sur Sacramento. « Je n’ai jamais critiqué Washington. Je n’ai jamais dit de mal de l’équipe. En fait, je remercie le propriétaire ou le président Ted Leonsis, je remercie Tommy Sheppard le GM et je remercie Bradley Beal, ces trois personnes qui ont décidé collectivement de me donner mon contrat. Ils n’avaient pas besoin de payer quelqu’un qui revenait d’une rupture des ligaments croisés du genou. Je suis reconnaissant pour ça, pour le temps que j’ai passé là-bas. Mais le fait d’être critiqué alors que j’étais sur le départ m’a clairement blessé. C’est humain ».

Les Wizards ont-ils voulu le brider en attaque ?

C’est en effet ce qui restera finalement de son passage à DC, la signature de son contrat à hauteur de 54 millions de dollars sur trois ans alors qu’il sortait d’une grosse blessure.

Alors qu’il avait plutôt bien débuté, au même titre que le reste de l’équipe, l’ancien joueur des Nets a également confié avoir dû changer sa façon de jouer pour faire plus de place aux autres joueurs, un défi qu’il a accepté mais qui l’a finalement plombé, et conduit à son départ.

« Je me battais pour ces gars-là. Quand mon rôle a changé et qu’ils ont voulu que je fasse plus de passes, parce qu’ils avaient l’impression que je marquais beaucoup, je l’ai fait. J’ai levé le pied sur le plan du scoring, parce qu’ils pensaient que l’équipe avait aussi besoin d’obtenir des tirs pour Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, ces gars-là. J’ai dit : ‘Écoutez, j’ai déjà été payé’. Si vous estimez qu’il faut obtenir les tirs dont vous avez besoin, ça me va ».

À noter que l’embrouille entre Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell en plein milieu de la saison a également précipité la chute de cet effectif et que le pivot a lui aussi plié bagage lors de la « trade deadline ». La perspective de récupérer un Kristaps Porzingis et de pouvoir se séparer de Montrezl Harrell a peut-être aussi joué dans la balance, à son détriment.

Heureusement pour Spencer Diniwiddie, tout ça est désormais derrière lui et il peut aujourd’hui s’épanouir dans un environnement « victorieux », dans lequel il apporte pleinement sa part.

« Il est très réceptif au coaching et à ses coéquipiers, et ils lui font confiance », a souligné Jason Kidd. « C’est l’une des choses les plus difficiles à savoir : à quelle vitesse la confiance va-t-elle s’installer ? Je pense qu’on peut voir que la confiance de l’équipe est à un niveau très élevé quand il est sur le parquet ».

Retrouvailles le 1er avril

Avant de tourner la page pour de bon, Spencer Dinwiddie a seulement voulu régler quelques comptes, et ses prestations éclatantes avec Dallas lui ont rapidement permis de le faire.

« Se faire mettre à la porte a été une sensation vraiment étrange. Je n’avais pas vraiment vécu ça auparavant. Mais je n’ai toujours rien de mal à dire, à part que, oui, ça m’a blessé. Mais comme pour toute autre chose, on devient prudemment optimiste quant à sa nouvelle situation. Jusqu’à présent, ça me convient parfaitement. J’aime ce qu’on me demande de faire ici, c’est-à-dire aller dans la peinture, et je vais continuer à le faire, à essayer de rendre service ».

À noter que Spencer Dinwiddie va recroiser la route des Wizards en déplacement, le 1er avril prochain.