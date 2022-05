Si un jour, on nous avait dit que le Chase Center chanterait des « MVP, MVP » pour Kevon Looney… Une semaine, jour pour jour, après avoir battu son record de rebonds face aux Grizzlies avec 22 prises, Kevon Looney réalise son meilleur match en carrière avec 21 points et 10 rebonds dans le Game 2 face aux Mavericks ! C’est tout simplement son record de points en carrière, saison régulière et playoffs compris, et la dernière fois que Looney avait atteint la barre des 20 points, c’était lors de son année « freshman » en NCAA !

« C’est quelque chose dont j’avais toujours rêvé et envisagé » répond-il à propos de cette perf’. « Je me disais que je devais continuer de bosser, et mon moment viendrait… Nos arrières m’ont trouvé, et j’ai été capable de marquer. C’est quelque chose sur laquelle j’avais travaillé tout l’été, et Stephen et les autres ont été capables de me trouver. »

« Looney est le joueur préféré de tout le monde »

Bien sûr, Stephen Curry a tenu la baraque en première mi-temps et il a tué le match en 4e quart-temps. Mais Kevon Looney a été décisif dans le 3e quart-temps, enchaînant les paniers à 20 cm du cercle.

La défense de Dallas s’est fait piéger à chaque fois ! Et quand c’est lui qui joue les passeurs, et que son coéquipier rate, il est encore là, au rebond offensif, pour remettre dedans. Sur cette rencontre, Looney, c’était l’art d’être au bon endroit. En attaque comme en défense où il a parfaitement suppléé un Draymond Green transparent.

« Loon’ a été tout simplement brillant » résume Steve Kerr. « Il réalise de fantastiques playoffs. Il est incroyablement sous-estimé par tout le monde. Vous savez, il change sur les arrières, il prend des rebonds, il pose des écrans, et sur une série comme celle-ci, il est capable de marquer des points. Looney est le joueur préféré de tout le monde. Il apporte beaucoup de stabilité. »

« Je vais le savourer car cela pourrait jamais se reproduire… »

Réintroduit dans le cinq de départ à la demande de Stephen Curry et Draymond Green, Kevon Looney est effectivement capable de sortir sur des arrières, et il a défendu sur Luka Doncic. C’est d’ailleurs ce qu’il retient de sa soirée, et même de ses playoffs. « Je suis fier de réaliser des stops, surtout face à un très grand joueur » confie-t-il lorsqu’on lui demande ce dont il est le plus fier.

Enfin, il y a ces chants « MVP, MVP » descendus des tribunes au moment de tirer un lancer-franc. Un moment qu’il n’oubliera jamais.

« C’était éprouvant pour les nerfs. Je n’avais pas tiré de lancer-franc depuis trois semaines » sourit-il. « J’ai reçu des chants « MVP, MVP » et c’était vraiment cool. Je vais le savourer car cela pourrait jamais se reproduire… »