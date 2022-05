Comment la défense des Celtics a étouffé le Heat ?

On a bien cru que les Celtics allaient subir la même punition que dans le Game 1. Après cinq minutes, le Heat avait déjà pris 10 points d’avance (18-8) et Max Strus semblait parti pour faire de gros dégâts. La défense de Boston est en retard, presque passive, et Ime Udoka décide de changer de stratégie. Exit Robert Williams III, et place à Grant Williams. Un changement de « taille » qui va de suite porter ses fruits. Plus mobile, la défense de Boston étouffe le Heat, et Grant Williams ne va plus quitter le terrain jusqu’à la mi-temps ! À la pause, Boston a pris le large : 70-45 !

« Juste de se réveiller » répond Ime Udoka lorsqu’un journaliste lui demande ce qu’il a dit à ses joueurs lors du premier temps-mort. « Nous avons été lents à réagir sur les premiers tirs, en changeant trop lentement sur leurs shooteurs, et c’est quelque chose que nous n’avions déjà pas très bien réalisé lors du premier match. On a conscience de ce qu’ils possèdent, qui sont leurs scoreurs et qui sont leurs shooteurs, et comment nous devons changer en conséquence et en fonction de leur effectif. C’était juste un simple message pour dire qu’il fallait se réveiller et réagir un peu plus vite. Al (Horford) en a également concédé un, et Jaylen était trop bas sur un autre, mais il a vite corrigé le tir et a bien terminé le quart-temps. »

Le Heat piégé sur son pick-and-roll

La clé, pour Ime Udoka, c’était d’être capable de changer sur tous les joueurs. Un « switch » permanent dont un journaliste a apporté les chiffres : les Celtics ont « switché » à 33 reprises sur des pick-and-roll. Une stratégie payante puisque Miami n’a inscrit que 15 points sur ses possessions et perdu deux ballons.

On a aussi vu des prises à deux très hautes lorsqu’un joueur du Heat arrêtait son dribble. On pense à Tyler Herro, incapable de faire une passe sur une action, et sanctionné par les arbitres d’un marcher.

« C’est ce que nous avons fait toute l’année jusqu’à un certain point… On est l’une des meilleures équipes pour « switcher », et nous l’avons beaucoup fait. Le retour de certains défenseurs (Horford et Smart) a certainement aidé ce soir » reconnaît-il. « Nous avons vu Herro pénétrer un peu trop, Butler aussi dans le dernier match et nous voulions nous montrer devant eux. C’est ce que nous avons fait ce soir : un bon défi physique ; une bonne attention aux détails sur certains joueurs ; des lectures de jeu agressives, des « switchs » agressifs… À chaque fois qu’ils ont voulu pénétrer, ils ont vu quelqu’un devant eux, et n’ont pas eu beaucoup de tirs propres. »

Marcus Smart et Al Horford changent tout

Ime Udoka l’évoque dans sa réponse, les retours de Marcus Smart et Al Horford ont évidemment changé beaucoup de choses. Il s’agit sans doute des deux meilleurs défenseurs de l’équipe. Ils sont intelligents et polyvalents, et le coach rend hommage à son meneur.

« Comme toujours, il a donné le ton au match… Ce n’est pas un hasard s’il est le meilleur défenseur de la NBA. Il a cette capacité à changer sur des joueurs plus grands, et c’est quelqu’un qu’on peut envoyer sur Butler, Adebayo et d’autres sans se soucier de ce qu’ils vont tenter de faire. Il apporte chaque soir une intensité physique, et faire en sorte que tout le monde soit dans le droit chemin. Et puis il y a le retour d’Al, un défenseur polyvalent de plus. Ce n’est finalement pas surprenant qu’on défende aussi bien avec eux de retour. »