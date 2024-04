Chet Holmgren : « Il est trop humble pour le dire mais Shai est le MVP de la NBA »

Après la victoire du Thunder, Chet Holmgren n’a pas voulu s’étendre sur ses 26 points et 7 rebonds, ou ses 15 points en premier quart-temps (un record de franchise en playoffs pour un rookie). En fait, Holmgren a profité d’avoir les micros sous le nez pour parler de son leader, Shai Gilgeous-Alexander.

Finaliste pour le trophée de MVP, le Canadien a été égal à lui-même avec 33 points à 13 sur 19 aux tirs. Un match presque classique pour lui, dans ses standards de saison régulière. Mais en cette période de remise de trophées, le pivot du Thunder a fait l’éloge de son discret coéquipier.

« J’ai quelque chose de plus à dire » annonce Chet Holmgren, en prenant le micro de la journaliste sur le terrain. « Il est trop humble pour le dire lui-même, mais c’est le MVP. C’est le MVP de la NBA. Je vais le dire pour lui car il ne le dira pas. »

Shai Gilgeous-Alexander laisse son jeu parler pour lui

À ses côtés, Shai Gilgeous-Alexander sourit, gêné par les propos de son pivot. Mais Chet Holmgren en remet une couche en conférence de presse. Un journaliste l’interroge sur ce terme de « humble » qu’il a employé.

« Quand vous savez qui vous êtes et que vous avez confiance en vous, vous n’avez pas besoin de l’afficher » explique Chet Holmgren. « Il sait qu’il est un très bon joueur et il sait combien il est important pour l’équipe. Il ne ressent pas le besoin de l’exprimer par des mots, et donc parfois, on le fait à sa place. »

Une humilité que l’on retrouve dans le jeu, puisque cette nuit, SGA a d’abord fait jouer les autres, et il a beaucoup servi Chet Holmgren en début de match. Au point de ne pas inscrire le moindre point dans les neuf premières minutes. Et puis, à son rythme, il a pris le match à son compte, et les Pelicans ont explosé.