Dépasser les 45 victoires en saison régulière ne suffit plus aux Kings

En finissant 9e à l’Ouest, il restait une chance pour les Kings de se qualifier en playoffs. Ils ont pris une revanche sur leurs rivaux, les Warriors. Mais ils sont tombés contre les Pelicans. Et leur saison s’arrête brusquement.

La saison passée, Sacramento avait pourtant fini à la troisième place pour retrouver les playoffs après 16 longues saisons d’attente. Mais avec seulement deux victoires de moins qu’en 2023, les Kings se sont retrouvés à jouer deux matchs de « play-in », pour finalement être éliminés.

« Il y a beaucoup de raisons d’être positif, et en même temps, les attentes ont augmenté l’année dernière », indique le GM, Monte McNair. « C’est une bonne chose. Et c’est une bonne chose pour notre organisation. J’aime le fait que 46 victoires et battre Golden State lors du ‘play-in’ ne soient plus suffisants. »

Du positif malgré tout

Comme le dit Monte McNair, tout n’est pas à jeter dans cette saison des Kings. Certes, 46 victoires ne suffisent plus pour ce groupe. Mais Mike Brown rejoint son GM en voyant du positif malgré cette fin prématurée.

« Il y a eu de bonnes choses en termes de progression », juge ainsi le coach, qui boucle sa deuxième saison à la tête du club. « Je suis fier de nos gars. Ils ont été compétitifs, ils se sont préparés de la bonne manière, ils ont été concernés et se sont concentrés sur les détails. Ils ont continué à essayer d’améliorer notre identité, en essayant de jouer vite, en essayant de jouer physique, puis en jouant les uns pour les autres. Ce groupe est connecté depuis le premier jour et cette connexion a grandement contribué à notre croissance. »

Ne pas atteindre les playoffs peut sembler être une régression, mais l’entraineur pense tout de même que son équipe est sur le bon chemin.

« Je crois sincèrement que nous sommes sur la bonne voie pour instaurer une culture de la gagne durablement. J’aime notre groupe. J’aime la compétitivité du groupe. J’aime la convivialité du groupe. Je crois vraiment que nos gars vont se concentrer sur les choses qu’ils doivent faire pour s’améliorer cet été, en sachant à quel point cela va être difficile dans l’ensemble de juste pouvoir être compétitif et d’en arriver là où nous voulons aller. »

Pas de temps à perdre

Les coéquipiers de De’Aaron Fox devront vite retrouver la « postseason » car rien ne dure à l’Ouest et tout change vite. « Nous ressentons toujours l’urgence », avoue ainsi Monte McNair. « Dans cette ligue, les fenêtres ne durent pas éternellement. Mais je pense que nous avons vu beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons bâtir. Si vous regardez cela sur un horizon de deux ans, je suis fier de ce que cette équipe a accompli. »

Pour le GM des Kings, le moment est venu de gravir les échelons et de passer un cap. « À l’Ouest, vous ne pouvez pas vous poser et attendre indéfiniment, » assure l’ancien dirigeant des Rockets. « Nous avons un groupe plutôt jeune, mais nous ne sommes pas si jeunes pour que notre horizon soit de cinq ou six ans. Nous sommes prêts à gagner maintenant, nous sommes construits pour gagner maintenant et nous allons trouver des moyens d’améliorer l’équipe en interne ou en externe autant que nous le pouvons. »

Avec les changements à venir, l’objectif sera de retourner en playoffs. Surtout, les Kings devront y remporter une série… pour la première fois depuis 2004 !