Naz Reid, dix points consécutifs qui ont fait très mal aux Nuggets

Il y a eu Anthony Edwards, bien sûr, mais Naz Reid a bien aidé les Wolves à prendre ce Game 1 à Denver. Pourtant, le 6e homme de l’année n’avait pas bien débuté la rencontre, ne marquant aucun point en première mi-temps, à 0/3 au tir. Avec également 2 pertes de balle, il affichait un vilain -17 au +/- jusqu’à la pause…

Mais tout va changer en deuxième mi-temps. « En première mi-temps, j’ai pris mes marques, je me suis habitué à l’environnement. Je voulais rester dans le coup. Peu importe si je suis déjà chaud ou pas, je vais avoir de bonnes séquences. Je ne vais rien lâcher, je reste solide et cohérent. C’est ma devise : être cool, calme et concentré. »

Naz Reid va reprendre du rythme en troisième quart-temps, avant de prendre feu dans les six dernières minutes.

Anthony Edwards lui donne le ballon alors que l’horloge est presque écoulée. Un cadeau empoisonnée et l’intérieur doit déclencher. Le tir part mal mais rentre avec l’aide de la planche. C’est le début de dix points consécutifs pour le remplaçant de luxe, avec une claquette dunk, un layup avec la faute et un nouveau 3-points !

Une série pour lui ?

Alors que les deux équipes étaient à égalité, 84-84, voilà donc les Wolves qui prennent deux possessions d’avance, 94-88, et entament donc le money-time avec le vent dans le dos.

« Je n’abandonne simplement jamais. Je me bats, encore et encore » résume Naz Reid. « Ne pas être drafté, ça m’a donné ma motivation actuelle. J’ai mes coéquipiers, ils m’ont porté jusque-là ».

À lui de leur rendre la pareille, alors qu’il a eu l’impression de ne pas assez peser dans la série face à Phoenix.

« Chaque série est différente. Je pense qu’il s’agissait surtout d’une série pour les extérieurs, étant donné la façon dont ils jouaient » conclut Naz Reid. « J’ai eu l’impression que ma présence n’a pas été ressentie dans la série de Phoenix. J’ai le sentiment que je dois en faire plus. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 Total 326 19 49.6 37.1 71.7 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.