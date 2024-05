Le MVP de la nuit | Kyrie Irving a écoeuré les Clippers

13 victoires – 0 défaite. C’est une stat assez dingue, mais c’est le bilan de Kyrie Irving en playoffs lorsque son équipe a la possibilité de remporter une série. En fait, le meneur des Mavericks n’a jamais perdu une rencontre qui permettait à sa formation (Cleveland, Boston et Dallas) de se qualifier, ou même de remporter un titre, comme en 2016. Tout a commencé en 2015 avec un « sweep » face aux Celtics, et ça s’est poursuivi cette nuit avec cette victoire dans le Game 6 face aux Clippers.

Autant dire que Kyrie Irving est « clutch », et il l’a prouvé vendredi soir en gardant le meilleur pour la deuxième mi-temps. Après une première mi-temps à 2 petits points, sur un simple lay-up en contre-attaque, le meneur de Dallas a pris le match à son compte dès le retour des vestiaires. Alors que les spectateurs sont encore à la buvette, il lance et ponctue un 8-0 en 90 secondes. Son 3-points en première intention prouve qu’il est en confiance, et la suite va la confirmer avec ce 3-points à 9 mètres pour donner 14 points d’avance.

Le meilleur « move » ? Peut-être ce double cross sur PJ Tucker avant d’inscrire un 3-points dans le corner, avec la faute. Une action à 4-points qui place les Mavericks à +23 (105-82). À l’arrivée, il plante 30 points, dont 28 après la pause, pour aller avec ses 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres. A 11 sur 19 aux tirs !

Il a trouvé « des frères » à Dallas

« Franchement, en première mi-temps, j’étais fatigué et même épuisé à défendre à un niveau aussi élevé » explique-t-il à propos de sa performance contrastée. « À la mi-temps, mes coéquipiers m’ont soutenu. Il y avait 0-0 au score : 52-52. Rien n’était joué. On a frappé les premiers, et le reste, c’est pour l’histoire… »

Alors que les Mavericks n’avaient même pas atteint les playoffs la saison passée, les voilà en demi-finale de conférence. Comment explique-t-il cette fin de saison en boulet de canon, après les arrivées de PJ Washington et Daniel Gafford ?

« C’est un groupe altruiste. Il suffit de regarder… On a des gars qui aiment défendre. On a des gars qui sont agressifs en attaque. On est un groupe qui aime faire les petites choses pour les autres. Même les petites victoires, on les célèbre. Ce sont mes frères, et on se pousse vraiment les uns les autres pour faire encore mieux. »