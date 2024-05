Les jeunes Pacers apprennent vite

Certes, Giannis Antetokounmpo n’était pas là et Damian Lillard était ralenti par les blessures. Mais cette jeune équipe des Pacers a quand même fait le travail pour se hisser en demi-finale de conférence.

Comme Mark Daigneault à Oklahoma City, Rick Carlisle note d’ailleurs la maturité de son groupe.

« J’avais le sentiment que le caractère de notre équipe permettrait à nos joueurs d’apprendre à la volée », a ainsi expliqué le coach à l’Indy Star. « D’accepter les leçons et les conseils nécessaires, le mentorat, le coaching, quel que soit le nom qu’on lui donne. Et c’est ce qui s’est passé. »

L’expérience de Pascal Siakam a beaucoup aidé mais Rick Carlisle note que Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Obi Toppin et compagnie ont abordé les playoffs en étant conscients de découvrir de nouvelles situations.

« Nous devons comprendre – et beaucoup d’entre nous n’avaient jamais été dans cette situation – que dans un match serré, les équipes vont jouer avec l’énergie du désespoir, qu’elles vont jouer dur », détaille Tyrese Haliburton, qui admet comme ses coéquipiers que l’intensité en playoffs est très différente. « En tant que joueurs, nous avions l’impression de jouer davantage pour ne pas perdre que pour gagner. Nous devons faire un meilleur travail en étant plus agressifs, en jouant plus dur et en contrôlant ce que nous pouvons contrôler. »

« Il faut être capable de garder son sang-froid quand on est en tête et de jouer avec la même intensité, de ne pas lever le pied »

L’atmosphère, l’intensité, la gestion des avances face à des équipes qui jouent leur saison… Ces jeunes Pacers ont découvert beaucoup de schémas nouveaux dans cette première série face aux Bucks.

« Jouer avec de l’avance, c’est très difficile dans cette ligue », confirme Myles Turner. « Je pense qu’une avance de 20 points n’est rien dans cette ligue. Les joueurs peuvent revenir à tout moment. Il faut être capable de garder son sang-froid quand on est en tête et de jouer avec la même intensité, de ne pas lever le pied. Pascal en parle tout le temps. Il s’agit d’être professionnel. Quand on est en tête, il faut finir le travail ».

Car en demi-finale de conférence, ce sont les guerriers de Tom Thibodeau qui s’avancent face à eux…

« Dans les deux matchs que nous avons perdus dans cette série, ils (les Bucks) ont imposé leur rythme. Dans les matchs que nous avons gagnés, c’est nous qui avons imposé notre rythme … Nous connaissons la recette. Nous la comprenons. Nous l’avons exécutée de la bonne manière » conclut notamment Tyrese Haliburton.