Erik Spoelstra : « Nous ne sommes pas une équipe de load management »

Le Heat, une équipe faite pour les playoffs et qui se « laisserait aller » en saison régulière ? Certains pourraient le penser alors que la formation floridienne n’a pas toujours eu besoin d’occuper les sommets de sa conférence pour s’inviter en finale NBA ces dernières années.

L’exemple de l’an passé, avec une accession à la série finale malgré une 8e place à l’Est, étant bien sûr le plus parlant de tous. Mais ce discours, Erik Spoelstra ne veut pas l’entendre. « Dire que nous n’avons pas pris la saison régulière au sérieux est totalement faux », tonne le coach dans son interview de sortie, après l’élimination de sa formation face aux Celtics au premier tour.

« Je peux comprendre que les gens en parlent à cause des matchs manqués. Nous ne sommes pas une équipe de ‘load management’. Des choses arrivent et parfois, on ne peut pas les contrôler », poursuit le technicien en pointant bien sûr du doigt le facteur blessure qui a décimé sa formation.

Dans sa bataille écourtée par les Celtics, le Heat est parti au combat sans Jimmy Butler, Terry Rozier, Josh Richardson ou encore Jaime Jaquez Jr. tandis que Duncan Robinson était gêné par son dos. En saison, Miami a dû jongler avec 35 cinq de départ différents. Et le trio Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro n’a disputé que 27 matchs ensemble, pour un bilan tout juste équilibré (14 victoires et 13 défaites).

Le retour très attendu de Jimmy Butler

« Ce qu’on fait en termes de préparation et de mise en forme des joueurs est utile pour les problèmes de tissus ‘mous’. C’est sur les autres aspects qu’on doit se pencher. Il y a deux saisons, ça allait. Les deux dernières saisons sont un peu faussées par les gars qui ont manqué toute la saison et qui n’étaient pas complètement dans notre rotation », poursuit Erik Spoelstra.

Il rappelle que l’objectif de son club n’est pas de se battre pour le play-in année après année. « On s’efforce d’atteindre le prix ultime. Mais la réalité, c’est que la plupart du temps, malheureusement, vous terminez votre saison par une défaite et cela peut parfois vous rendre fou parce que vous ne voulez pas l’accepter. On ne l’acceptera pas. »

L’un de ses joueurs l’accepte sans doute encore moins que les autres : Jimmy Butler. Pour la première fois depuis… 2016, il n’a pas pu disputer la moindre minute de phase finale. En conséquence, le coach s’attend à retrouver son leader motivé comme jamais l’an prochain : « Je m’attends à ce qu’au stade de sa carrière et à son âge, il arrive au camp d’entraînement dans la meilleure forme de sa carrière.

Alors que son meilleur joueur pourrait être prolongé dès cet été, le Heat a un paquet d’autres dossiers à gérer. Caleb Martin, Kevin Love, Josh Richardson et Thomas Bryant disposent tous d’une option sur leur contrat, et Haywood Highsmith, Patty Mills et Delon Wright sont tous « free agents » non protégés.

La suite des événements a beau être lointaine, Erik Spoelstra, en pensant notamment à Jimmy Butler, s’enthousiasme déjà : « J’ai hâte, j’ai hâte d’être au camp d’entraînement. »