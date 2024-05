Les demi-finales de conférence démarrent la nuit prochaine, avec le duel entre les Nuggets et les Wolves. Et il y a un trait d’union entre les deux équipes : Tim Connelly.

L’ancien architecte de Denver, qui a drafté Nikola Jokic et construit l’équipe qui a remporté le titre l’année dernière, est désormais à la tête de Minnesota. Et à l’occasion de l’affrontement entre les deux équipes, le Serbe n’a pas manqué de saluer le travail de son ancien dirigeant, qui a fait des choix forts, et désormais payants.

« Je pense qu’ils ont une équipe très bien construite. J’espère qu’on ne se fera pas sweeper » s’amuse-t-il au Denver Post. « Tim Connelly, lorsqu’il a fait cet échange (pour récupérer Rudy Gobert), tout le monde se moquait de lui et de ce qu’il faisait. Mais il a construit une super équipe, et il mérite d’en retirer les honneurs. »

L’an passé, l’échange pour Rudy Gobert, pour lequel Tim Connelly avait lâché cinq joueurs (Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt) et cinq choix de Draft, était ainsi sévèrement critiqué. C’est désormais beaucoup, beaucoup moins le cas, le Français allant sans doute remporter son quatrième trophée de meilleur défenseur dans les jours à venir, tandis que les arrivées plus tardives de Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker ont permis aux Wolves de construire une défense particulièrement solide et physique.

« C’est vraiment une équipe dangereuse » conclut Nikola Jokic. « Ils peuvent avoir réponse à tout. Ils peuvent jouer petit, grand, ils peuvent tout faire. C’est vraiment une équipe très dangereuse… »