Jalen Brunson n’a sans doute pas oublié Rick Carlisle

Le 6 juin 2021, les Clippers battent les Mavericks et remportent la série à l’issue d’un Game 7. Ce jour-là, Jalen Brunson, qui sort de la meilleure saison de sa carrière, solide sixième homme de Dallas, ne joue que dix minutes. Pourtant, il avait réussi son début de série, mais Rick Carlisle n’a pas misé sur lui pour le match le plus important de la saison.

L’année d’après, le meneur de jeu explosera sous les ordres de Jason Kidd avant de devenir la star des Knicks depuis 2022. Ces longues minutes sur le banc, à regarder son équipe être éliminée, le All-Star s’en souvient-il ? Est-il encore plus motivé de retrouver son coach de l’époque dans ce second tour face aux Pacers ?

« En toute honnêteté, je l’ai dit la dernière fois : on est en playoffs désormais et on n’a pas besoin d’une motivation supplémentaire », assure-t-il. « C’est ainsi. Le passé est le passé. Rick Carlisle m’a accueilli dans la ligue, m’a aidé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui, depuis le premier jour. Les coaches doivent prendre les décisions qui vont avec leur équipe. Ce qui s’est passé est passé, et depuis, on avance. »

Et le coach d’Indiana, pense-t-il, lui, que son ancien joueur de Dallas aura particulièrement envie de se venger ? « Jalen Brunson, c’est le gars contre lequel on ne veut jamais parier », a-t-il réagi. « On ne mise pas contre ce joueur-là. Je ne sais pas si quelqu’un l’avait vu venir, avait vu ce qu’il allait faire il y a encore deux ans. Si on le connaît, qu’on connaît son caractère, on n’est pas surpris, pas choqué. »

« C’est assez clair qu’il a joué à très haut niveau pendant la saison. Il confirme et fait encore mieux en playoffs »

Quel souvenir conserve Rick Carlisle de sa collaboration avec la star des Knicks, entre 2018 et 2021 ? « Il est unique. C’était génial de travailler avec lui pendant trois ans. Il est professionnel, il aime le basket, il a bon caractère, du respect. On ne peut dire que de bonnes choses sur lui, sur ce qu’il a fait. Il est très doué, a une indomptable envie de réussir ce que les sceptiques disent qu’il ne pourra pas faire. »

Ainsi, en 2021, l’entraîneur a jugé que son meneur de jeu n’était pas capable d’aider les Mavericks face à Kawhi Leonard et sa bande. Les temps ont changé…

« Les deux dernières fois qu’on a joué contre lui, il a mis 40 et 39 points. Et c’est le meilleur marqueur des playoffs », insiste Rick Carlisle. « C’est assez clair qu’il a joué à très haut niveau pendant la saison. Il confirme et fait encore mieux en playoffs, ce qui est difficile à faire. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.