Nikola Jokic : « Il va falloir que je fasse un clone de moi-même »

Comme on l’avait écrit dans notre présentation de la série, c’est collectivement que les Wolves ont décidé de défendre sur Nikola Jokic, et le plan a fonctionné. Si le Serbe a compilé 32 points, 9 passes et 8 rebonds dans le Game 1, il n’a toutefois pas totalement dominé ses adversaires, avec 7 balles perdues et un 2 sur 9 à 3-points. Interrogé sur l’impact de Rudy Gobert sur sa performance, Nikola Jokic nuance.

« Ce n’est pas que lui… Ils ont quelques gars qui peuvent assurer les rotations » explique le pivot de Denver. « Ils ont de l’envergure, ils sont physiques, ils vous obligent à prendre des tirs difficiles. Et ce n’est pas que ça ! Ils savent aussi ce qu’il faut faire sur les pick-and-roll, et ils mettent de bons défenseurs sur Jamal (Murray) et Reggie (Jackson). C’est vraiment une bonne équipe. »

Admiratif des nombreuses qualités des Wolves

Existe-t-il une solution pour répondre à cette défense articulée autour de Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Naz Reid ? « Il va falloir que je fasse un clone de moi-même, et comme ça, je pourrais rester frais. Dès qu’ils feront rentrer un autre gars, je serai frais » ironise Nikola Jokic après une longue pause. « En fait, je ne sais pas vraiment… C’est pour ça qu’ils sont bons : ils peuvent faire du « small ball », ils peuvent jouer sur leurs intérieurs… Ils peuvent s’appuyer sur beaucoup de joueurs, et ils ont de l’envergure et ils sont physiques. Ils sont très bons au rebond et ils sont agressifs. Je suis satisfait des shoots que j’ai pris. J’en ai raté quelques-uns, j’en ai mis quelques-uns. C’est une série difficile, et c’est vraiment une très bonne équipe en défense. »

A propos de défense, Nikola Jokic pointe du doigt les paniers faciles inscrits par les Wolves. Déjà face aux Lakers, les Nuggets avaient beaucoup de mal à protéger l’accès au cercle.

« On peut accepter que Naz ou Rudy mettent un tir… mais il y a trop de paniers faciles, des lay-ups… Sans doute que certains sont inscrits sur des duels, d’autres sur des systèmes, et d’autres à cause de notre défense. Il y a un peu de tout. Si on se retrouve en difficulté sur un duel, il faut davantage aider. Il faut essayer d’être plus physique et plus agressif » réclame ainsi le leader de Denver avant le Game 2, qui aura lieu lundi soir.