Un clin d’oeil à Vancouver sur la Ja 1 « Vacation »

Plus d’un an après sa sortie, la première chaussure signature de Ja Morant continue d’alimenter le marché avec de nouveaux coloris, comme cette Ja 1 « Vacation », qui s’inspire notamment des couleurs historiques des Grizzlies, lorsque la franchise évoluait à Vancouver.

On retrouve une tige en blanc nacré avec un « Swoosh » blanc. Le talon apparaît en marron avec également une petite touche de rouge également inspirée des maillots initiaux des Grizzlies. Mais c’est au niveau de la semelle intermédiaire en bleu turquoise que le clin d’œil « rétro » est le plus marquant.

La Ja 1 « Vacation » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

Notre verdict de la Ja 1

La campagne de promotion de la Ja 1 restera sans doute dans l’histoire comme l’une des pires vécues par Nike. Pourtant, malgré les péripéties du joueur jusqu’à finalement cette blessure à l’épaule qui l’a conduit à une nouvelle fin de saison prématurée, la première chaussure signature du meneur des Grizzlies a clairement trouvé son public, tous âges confondus.

Un phénomène qui s’explique par l’engouement autour du joueur Ja Morant, parmi les plus grosses stars montantes de la ligue, un design simple mais avec ses touches d’originalité qui font mouche, et bien sûr des garanties sur le plan technique, la paire étant sur ce point satisfaisante malgré son côté classique, au niveau de la semelle notamment. On peut également souligner la diversité des coloris qui a permis de ravir le plus grand nombre.

Le maintien est sans doute son point fort, avec ses parois à l’arrière du pied pour compléter le dispositif et bien « serrer » le talon, et de rassurer aussi les profils plus imposants. A l’arrivée, la Ja 1 a tout de même réussi à marquer son territoire et à survivre à cette publicité laborieuse.