Ime Udoka suit Erik Spoelstra depuis plus de 30 ans…

Côté Miami, un coach en place depuis 2008. Si l’on excepte l’inamovible Gregg Popovich, Erik Spoelstra détient le record de longévité en cours pour un entraîneur en NBA. De l’autre côté de la table de marque, un coach rookie sur le banc des Celtics, Ime Udoka.

Le premier est un « élève » de Pat Riley. Le second est un « disciple » de Coach Pop’. Pourtant, ils se connaissent depuis très longtemps… Il faut même remonter à l’adolescence !

« Quand j’étais plus jeune, je le regardais jouer à l’Université de Portland. Lui et Damon Stoudemire jouaient des matches de Pro-Am l’été » se souvient Ime Udoka, qui a sept ans de moins que son homologue. « Je le vois depuis que je suis gamin. En high school, il était coéquipier du cousin de Damon, et je connais tout d’Erik. »

Effectivement, Erik Spoelstra va jouer au lycée puis à l’université de Portland, dont il sortira en 1992. À cette époque, Ime Udoka n’a que 15 ans, et il vient d’entrer à la Jefferson High School, à Portland.

Adversaires lors des Finals 2013 et 2014

Très tôt, Erik Spoelstra va s’orienter vers le coaching, et après un passage en Allemagne, il débarque au Heat pour s’occuper de la vidéo. On est en 1997, et il ne quittera plus jamais la franchise.

De son côté, Ime Udoka va passer par trois universités, avant de débuter sa carrière de joueur en 2000. Un vrai « globetrotter » qui va jouer en NBDL (ancienne G-League), en Argentine, mais aussi en Espagne et en France, avant de poser en NBA. C’est à Portland, encore, qu’il parvient à se faire une place en NBA, avant de jouer plusieurs saisons aux Spurs où il reviendra en 2012 après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en Espagne.

L’occasion pour lui de croiser deux fois Erik Spoelstra en finale NBA, en 2013 puis 2014. Une victoire chacun.

« Il a toujours eu du succès » souligne le coach rookie des Celtics. « Pour moi, c’est l’un des meilleurs coaches de la NBA. Ce sera une tâche compliquée pour nous parce que son équipe est bien préparée et elle se défonce, avec cette mentalité chère à la culture du Heat. J’ai appris à le connaître sur un plan plus personnel lors de ce séjour à Tokyo pour la préparation des Jeux olympiques. Mais je connais Erik depuis un bon moment. »

Eh oui, l’an passé, leurs routes s’étaient à nouveau croisées. Sur le banc de Gregg Popovich pour aider Team USA à remporter la médaille d’or olympique au Japon.