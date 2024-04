Hall of Fame : la cérémonie repoussée à cause des Jeux olympiques

Avec les calendriers respectifs, la semaine s’annonçait initialement chargée en événements basket. En conséquence, le Hall of Fame vient d’annoncer le déplacement de ses cérémonies d’intronisation des 16 et 17 août aux 12 et 13 octobre. Un choix directement motivé par la proximité avec les Jeux olympiques, qui ont lieu du 26 juillet au 11 août.

Ce changement de date permettra de continuer à faire de ces cérémonies un événement autonome et suivi par les fans de basket qui, à la mi-août, pourraient déjà être rassasiés avec le tournoi olympique.

« Le Hall of Fame apprécie les commentaires des amis de la communauté du basket et les recommandations de nos partenaires de production concernant l’ajustement du calendrier de nos cérémonies d’intronisation », a déclaré John L. Doleva, président et CEO de l’entité.

« Nous comprenons l’importance des événements olympiques de basket en plein essor pour l’ensemble de nos publics et nous regrettons les désagréments causés par ce changement. Ce déplacement ponctuel au mois d’octobre nous permet de nous positionner au mieux pour offrir une fois de plus à nos invités une expérience exceptionnelle et aux téléspectateurs une présentation de premier ordre pour célébrer notre illustre promotion », a-t-il ajouté.

Pour mémoire, Vince Carter, Chauncey Billups, Michael Cooper ou encore Jerry West font partie de la cuvée 2024 du Hall of Fame. Après des célébrations la veille, les membres intronisés se rassembleront à Springfield dimanche 13 octobre.