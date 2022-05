Al Horford présent pour le Game 2 face au Heat !

Placé en quarantaine Covid pour la troisième fois de la saison avant le Game 1, Al Horford n’y sera finalement pas resté longtemps puisque les Celtics viennent d’annoncer qu’il pourrait tenir sa place pour le Game 2 !

Une bonne nouvelle pour Boston, qui va aussi retrouver Marcus Smart, alors que Derrick White sera lui absent.

On ne pensait pourtant pas revoir l’intérieur aussi vite, les règles habituelles réclamant deux tests PCR négatifs à 24 heures d’intervalle, ou deux tests PCR indiquant des charges virales faibles à 24 heures d’intervalle, afin de sortir de quarantaine. Une troisième option semble toutefois désormais possible, lorsque deux tests PCR analysés en laboratoire le jour d’un match ne permettent pas de détecter le virus.

C’est cette option qui semble avoir été utilisée par les Celtics, qui ont multiplié les tests afin de récupérer Al Horford le plus rapidement possible. Et s’offrir une meilleure chance de remporter le Game 2.