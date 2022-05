Qui se souvient que Max Strus est passé par les Celtics ?

Avant de se faire une place dans l’effectif du Heat au point de devenir titulaire, Max Strus avait débuté sa carrière aux Celtics. « Je ne savais même pas que Max avait joué aux Celtics. Vraiment » reconnaît Bam Adebayo. Et c’est normal puisque son coéquipier n’a jamais joué de match officiel avec Boston.

Eté 2019, Strus cherche une place en summer league après avoir quitté la NCAA sans être drafté. Ils sont des dizaines de joueurs universitaires comme lui, et c’est Boston qui lui offre une chance. Tout se passe bien à Las Vegas, au point qu’il décroche même une invitation au training camp. Il fait quelques apparitions en présaison, et malheureusement, il est le dernier coupé. Danny Ainge a préféré conserver Javonte Green.

Trois ans plus tard, Strus n’en veut absolument pas aux Celtics, et il joue sans esprit de revanche. « Il ne s’agit pas de moi, mais de quelque chose de plus important que moi. C’est la finale de la conférence Est. Il n’y a aucun vengeance personnelle. On essaie juste de gagner une série. »

Se souvient-il du moment où les Celtics l’avaient coupé ? « Je crois qu’ils s’étaient orientés vers un joueur plus axé sur la défense. Mais ils m’avaient dit que c’était une décision difficile pour eux. Et puis, il y a une raison à tout. Danny m’avait dit que c’était un choix compliqué. Brad (Stevens) m’avait dit la même chose. Cela fait partie du business. C’était mon année de rookie. Il ne pensait pas que j’étais le joueur dont ils avaient besoin. Ils m’ont coupé, puis j’ai signé un two-way contract avec Chicago. »

« Le premier jour, il n’a pas raté un tir. Je savais qu’il ne repartirais pas ! »

Originaire de l’Illinois, Max Strus était finalement ravi de signer aux Bulls. « C’était à la dernière minute… On savait que ça se jouerait entre Green et moi. Mon agent avait déjà commencé à travailler sur d’autres pistes. Je savais que si j’étais coupé, je rentrais à la maison. Ce n’était pas la pire chose au monde. »

Finalement, Chicago ne le conserve pas, et c’est Miami qui flaire le bon coup. C’est au moment du « training camp », et Adam Simon, l’assistant GM du Heat, souffle son nom à Erik Spoelstra. « Je me souviens de la première fois qu’Adam m’a montré son nom. J’avais regarder une tonne de vidéos » raconte Spoelstra. « C’était la première fois que je le voyais jouer, et c’était carrément une semaine avant qu’on le signe. »

Une semaine aura donc suffi à Strus pour taper dans l’oeil de son coach, et de ses coéquipiers. « Je ne le connaissais pas avant qu’il n’arrive ici » confirme Tyler Herro. Le premier jour, il n’a pas raté un tir. Je savais qu’il ne repartirais pas ! »