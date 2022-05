Max Strus, de la division II NCAA à DJ Khaled

Lewis University. Une toute petite université de l’Illinois, située à Romeoville, dans la banlieue de Chicago. C’est là-bas, en division II NCAA, que Max Strus a effectué ses deux premières saisons universitaires, avant de rejoindre DePaul pour terminer son cursus. À la sortie du lycée, il n’avait reçu qu’une offre, de Chicago State, et il avait préféré suivre son frère, Marty, à Lewis.

On est alors en 2014, et huit ans plus tard, Max Strus vit un rêve éveillé. Le voilà titulaire chez un candidat au titre, et cette nuit, c’est DJ Khaled qui lui a donné la balle sur une remise en jeu en deuxième mi-temps !

DJ Khaled imite Drake

« J’ai entendu que la foule était dingue » se marre l’arrière du Heat quand une journaliste lui demande son avis sur cette remise en jeu. « Je ne savais pas ce qu’il se passait. Jimmy se marrait, et je me suis retourné vers lui. J’ai vu que [DJ Khaled] chauffait le public, et c’était un moment vraiment cool. Je l’ai croisé ensuite après le match, et franchement, il continue de m’arriver tellement de choses… C’est vraiment spécial. »

Un moment « très cool » marqué par ce geste amical du rappeur/producteur envers Erik Spoelstra. Un petit massage des épaules, à l’image de ce que Drake a déjà pratiqué avec Nick Nurse.

« Je n’avais pas fait attention avant qu’il ne chauffe le public » témoigne le coach du Heat. « C’était énorme, et je prends ce moment avec humilité. Vous savez, c’est un super fan du Heat. Au fil des années, je le salue de temps en temps, mais ce soir, c’était une première ! »

Premier double-double en carrière

Ce moment sympa ponctue une très belle prestation de Max Strus puisqu’il signe son premier double-double en carrière, avec un record personnel aux rebonds : 19 points et 10 rebonds ! Avant le match, Pat Riley lui avait demandé de prendre 10 rebonds. Il s’est exécuté !

C’est lui qui a placé le Heat sur les bons rails. Il manque son premier tir à 3-points, mais prend son rebond, et marque sans opposition. Miami enchaîne sur un 10-0, et il termine le premier quart-temps avec 11 points. C’est encore lui, au début du 4e quart-temps, qui va mettre le couvercle sur la rencontre, et obliger Doc Rivers à lancer le « garbage time ».

« Après les deux matches à Philadelphie, j’ai regardé la vidéo, et je me suis dit qu’il fallait que je sois agressif. Je me suis dit qu’il fallait que je prenne le moindre shoot ouvert » explique-t-il. « Côté rebonds, tout le monde, Jimmy, Bam, PJ…, est sur son joueur en un-contre-un, et je dois les aider. Ils nous dominaient au rebond, et je voulais être là, et la balle est simplement arrivée vers moi. J’étais là au bon endroit, au bon moment. »

Sa réussite a fait un malheureux : le pauvre Duncan Robinson, qui cire le bon depuis le milieu de la série face aux Hawks. Erik Spoelstra avait prévu de lui donner du temps de jeu, mais la réussite de Max Strus a changé ses plans… « On possède une équipe où les facteurs X ont un impact sur notre manière de gagner, et on a beaucoup de joueurs différents qui peuvent être le facteur X« .

Mardi soir, c’était Max Strus.