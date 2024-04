Les Wolves ne veulent pas perdre le Nord en playoffs

Meilleure défense durant la saison régulière, avec 108.4 points encaissés sur 100 possessions en moyenne, les Wolves assument pleinement leur statut en playoffs.

S’ils ont raté de peu la première, et même la deuxième, place dans la conférence Ouest, les hommes de Chris Finch n’ont pas manqué leurs débuts face à Phoenix, pour un premier tour qui s’annonçait pourtant délicat, avec un handicap d’expérience notamment face au « Big Three » de l’Arizona. Et trois duels perdus en saison régulière.

Mais fidèles à leurs valeurs défensives, en tenant les Suns à moins de 100 points sur les deux premières levées, les Wolves ont ressorti les griffes. Comme lors de leurs meilleurs passages de la saison régulière.

« Je dirais qu’on a retrouvé notre niveau défensif de la première moitié de la saison régulière », a ainsi confirmé Chris Finch dans le Star Tribune. « Durant la deuxième partie de saison, on a été beaucoup moins constants dans notre impact physique en défense. Les playoffs font ressortir ça naturellement. Et ça nous va bien ! »

« Avec Rudy derrière nous, ça devient vraiment compliqué pour l’autre équipe »

Il faut dire qu’avec des cerbères comme Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Nickeil Alexander-Walker sur les postes extérieurs, et la taille de Karl-Anthony Towns et le probable quadruple « Meilleur Défenseur de l’Année » en Rudy Gobert en tour de contrôle, les Wolves ont tous les outils dans la mallette.

« Quand on rentre sur le terrain, on se regarde et on se demande qui prend qui », sourit Jaden McDaniels, auteur sans doute du meilleur match de sa jeune carrière au Game 2, avec 25 points et 8 rebonds. « Mais peu importe sur qui on défend ! C’est super de pouvoir compter là-dessus pour l’équipe. Avec Rudy derrière nous aussi, ça devient vraiment compliqué pour l’autre équipe. »

Sortis dès le premier tour la saison passée, face aux futurs champions de Denver, les Wolves se présentent cette année avec un tout autre visage. Ils sortent les crocs en défense !

« Quand on s’est réuni au camp d’entraînement pour savoir quelle équipe on allait être, on a toujours dit qu’on voulait être une équipe défensive. La meilleure de la Ligue », conclut Rudy Gobert. « On peut être unique, mais ça vient à un certain prix. Avec le sale boulot, les efforts et les trucs qui ne se voient pas dans les stats. Et le faire avec constance. Depuis le premier jour, je pense que tout le monde a compris le message. »