Max Strus et Georges Niang n’apportent pas que du shoot aux Cavaliers

Dans une série âpre et défensive entre le Magic et les Cavaliers, ces derniers ont clairement pris le meilleur départ, avec un avantage de deux victoires avant de se rendre en Floride.

Alors qu’aucune des deux équipes n’a vraiment trouvé son rythme d’attaque, et c’est peu dire, surtout pas le Magic qui pointe à un piteux 23% de réussite à 3-points, dont 1/10 pour Jalen Suggs ou 3/11 pour Paolo Banchero et Jonathan Isaac, les Cavaliers peuvent compter sur leurs deux recrues de l’été dernier pour limiter la casse.

Il n’y a pas que le tir…

Pourtant, Max Strus et Georges Niang combinent un vilain 2/18 à 3-points pour le moment sur la série, les deux ailiers vétérans n’ayant pas encore réglé la mire. En attendant, JB Bickerstaff n’est pas inquiet pour eux. Car ils apportent dans d’autres secteurs.

« Vous avez vu leur état d’esprit. Vous avez aussi pu constater leur QI basket et leur savoir-faire pour gagner un match de playoffs », apprécie le coach dans The Athletic. « L’impact d’un joueur est plus évident sur le terrain, mais il y a aussi l’état d’esprit qui influence l’équipe. Être avec un joueur qui sait comment faire pour gagner, ça aide tout le monde. »

Avec leur expérience des playoffs, Strus et Niang apportent effectivement une forme de stabilité émotionnelle pour des Cavs qui n’ont pas beaucoup de vécu, à l’instar des jeunes Garland, Mobley voire Allen.

« Max est très présent aux rebonds. Il trouve aussi pas mal de passes. Il joue le jeu comme il faut », ajoute JB Bickerstaff. « Je ne suis pas inquiet pour son tir, parce que je sais qu’il va influencer le match quoiqu’il arrive. »

En mission défensive

Si Max Strus mène la vie dure à Franz Wagner, Georges Niang se coltine quant à lui le frangin Moe sous les panneaux. Et malgré un déficit de taille, il se bat, même si sa défense a souvent été critiquée.

« En NBA, on est rapidement étiqueté, dans mon cas, c’est celle du shooteur », explique Georges Niang. « Mais, bien plus encore que moi, Max influence le jeu plus que par son shooting. Il n’y a pas que le tir dans le basket. On peut peser sur le jeu en défense par son énergie, son intelligence. »

En se sacrifiant ainsi sur des missions défensives précises, et fondamentales, les efforts défensifs de Georges Niang ne sont pas passés inaperçus non plus…

« [Coach] a dit ça ? », sourit-il. « Ça me fait bien plaisir parce, toute ma carrière, j’ai dû m’arracher. J’ai joué au basket toute ma vie et en tant que compétiteur, je me vois comme un gagnant. En NBA, j’ai dû me défaire d’étiquettes et de clichés. Ce n’est pas facile. Donc, qu’il dise ça, ça veut dire beaucoup pour moi parce que je tire de la fierté de ma défense. Ça m’énerve quand mes adversaires essaient de scorer contre moi car j’ai ma fierté. »