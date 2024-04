Un Max d’expérience pour les Cavaliers

Après une saison régulière faite de hauts et de bas, les Cavaliers ont bouclé leur campagne à la 4e place de la conférence Est. Comme la saison passée, ils auront donc l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs. Cette fois, ils ne croiseront pas les Knicks, mais le Magic de Paolo Banchero avec la volonté de faire mieux que l’année dernière. Et pour les aider à faire mieux, ils peuvent compter sur une recrue de choix, Max Strus.

L’arrière/ailier a participé au parcours historique du Heat la saison passée, et il compte bien partager son expérience de finaliste NBA.

« J’espère que mon expérience et mes connaissances pourront nous aider à faire un long parcours en playoffs », affirme Max Strus. « J’ai vécu beaucoup de choses, j’ai vu beaucoup de choses et j’ai connu beaucoup d’expériences. J’espère pouvoir représenter une force mentale dans le vestiaire. Leur faire comprendre qu’il ne faut pas s’emballer ou se rabaisser pendant les playoffs, et simplement essayer d’aider cette équipe à atteindre nos objectifs. »

Une autre façon de jouer

La « postseason », c’est surtout un autre style de jeu. Avec des séries au meilleur des sept matchs, les défenses et les attaques s’ajustent.

Une défaite a beaucoup plus d’impact qu’en saison régulière, et le moindre petit détail ou ajustement importe.

« On prépare notre plan de jeu. On s’ajuste à leur façon de jouer et on décide de ce qu’on va faire. Nous serons prêts et préparés pour samedi, » assure le joueur des Cavaliers. « On apprend beaucoup du premier match. La façon de jouer, quels ajustements…. Les gars vont découvrir les moyens de marquer des points, la manière de défendre sur eux. Donc le premier match en dit beaucoup, mais nous serons prêts. »

Mais l’ancien joueur du Heat rappelle aussi que « le basketball en playoffs est particulier ». Tout joueur professionnel rêve de vivre ça. « Il n’y a rien de tel. Chaque possession compte. Non pas que ce ne soit pas le cas en saison régulière. C’est juste que ça augmente un peu. On vit pour ça en NBA, pour participer à un niveau comme celui-ci et jouer dans de grands matchs. »

Si les Cavaliers veulent réaliser une longue campagne de playoffs et si Donovan Mitchell veut encore grimper dans la hiérarchie des joueurs de NBA, ils devront passer un cap. Les Cavs ont déjà une petite expérience avec la défaite face aux Knicks. Mais l’ajout de Max Strus et Georges Niang pourrait apporter un peu plus de vécu en « postseason ».