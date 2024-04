Donovan Mitchell veut devenir le nouveau visage de la NBA

Comme les superstars de la ligue comme LeBron James, Stephen Curry ou même Kevin Durant vieillissent, qui sera le nouveau visage de la NBA quand ils prendront leur retraite ? Donovan Mitchell a une petite idée sur la question.

« Je peux m’asseoir ici et vous dire que je veux être l’un des visages de la NBA, sinon le visage, mais je dois y aller et le faire. Je ne considère pas cela comme une pression », annonce l’ancien arrière du Jazz. « C’est l’objectif que je me suis fixé il y a longtemps. »

Récupérer le trône du King, Donovan Mitchell y songe. Et plus que sérieusement. Mais pour cela, « Spida » devra faire en sorte d’avoir une meilleure réussite individuelle et collective. L’arrière des Cavaliers est All-Star depuis 5 saisons et déjà sélectionné dans une All-NBA Team, mais son nom n’apparaît jamais dans les discussions pour le MVP (6e l’année dernière). De plus, il n’est jamais allé au-delà du second tour en playoffs.

Passer un cap

« Je sens que je peux y parvenir. Cela ne vient qu’avec du succès en playoffs et cela vient en étant prêt pour ces grands moments », affirme l’ancien joueur du Jazz. « Je dois le prouver. Je suis vraiment capable de réaliser ce que je dis et pas juste pouvoir m’asseoir ici et vous dire ces différentes choses. Je pense que j’en ai les capacités. Je me donne à fond et j’ai un super groupe autour de moi. Des excellents coéquipiers. Je me suis amélioré ici. Chaque année, je me fixe pour objectif de m’améliorer. Le succès va venir. Je vais continuer à travailler et faire les bonnes choses. »

Cela fait déjà deux ans que Mitchell n’a pas passé un premier tour des playoffs. Il s’était déjà incliné face aux Mavericks lors de sa dernière année avec Utah. L’année passée, Cleveland avait perdu face aux Knicks.

« Je reste sur deux mauvaises séries consécutives« , admet Mitchell. « On est jugé sur ce qu’on a fait récemment. Personne ne se soucie vraiment de ce qui s’est passé auparavant. Je l’accepte finalement. »

Bien figurer en playoffs

Mitchell est bien conscient que sa réussite personnelle et la reconnaissance devront passer par des séries de playoffs convaincantes et victorieuses. Pour devenir un très grand joueur, il faut jouer de très grands matchs. Et les gagner.

« Évidemment, On est jugé sur des finales de conférence et des Finals. C’est mon état d’esprit. C’est un peu là où j’en suis et où se trouve ma tête », confie Mitchell. « Le premier tour, le deuxième tour, c’est cool. Je prends un tour à la fois. Mais mon objectif est d’atteindre les finales de conférence et d’accéder aux Finals NBA… C’est sur ça que je serai jugé. »