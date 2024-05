LeBron James heureux aux Lakers… pour le moment

« Il y avait Wilt Chamberlain, Bob Cousy, Julius Erving. C’était mon premier All-Star en 1968. » LeBron James s’amuse sur le banc, devant Nikola Jokic et Luka Doncic hilares. Le premier venait de fêter ses dix ans et le second avait six ans quand la star des Lakers disputait son premier match des étoiles à Denver, le 20 février 2005.

Dix-neuf ans après, en ancien combattant, « LBJ » est encore là, avec la relève. Pour combien de temps encore ? Et toujours aux Lakers ? « Je suis un joueur des Lakers et je suis heureux de l’être depuis six ans. J’espère continuer ainsi », annonce-t-il, sans être affirmatif. « Je n’ai pas la réponse sur la durée ou sur le maillot. J’espère que ce sera à Los Angeles. On verra. »

La question se pose puisqu’on a récemment appris que les Warriors avaient tenté de récupérer LeBron James, lors de la dernière « trade deadline ». « Je l’ai appris au même moment que tout le monde », assure le joueur des Lakers, qu’on n’est pas obligé de croire. « Ces discussions se font en coulisses et on ne le sait même pas. C’est dès que ça devient concret qu’on vient vous le dire. Mais ça n’est pas venu à mes oreilles. »

Une saison avec son fils ? Une tournée d’adieu ?

Il y a aussi la suite de la carrière de Bronny James qui pourrait – devrait même si on croit les propos de son père – influencer la fin de carrière du quadruple MVP et champion. LeBron James l’a dit : il veut jouer avec son fils.

« C’est à lui de décider », prévient-il sur la saison prochaine de sa progéniture, entre Draft ou nouvelle année à USC. « Il est encore en pleine saison. On va peser toutes les options et il prendra sa décision. »

Les questions sont donc nombreuses mais une certitude émerge pour le joueur de 39 ans : la fin approche. « Je ne sais pas comment cela va se finir, mais ça se rapproche, c’est sûr », résume-t-il.

Et quand il abordera sa dernière saison, comment voudra-t-il la vivre ? Comme Kobe Bryant, avec des hommages à chaque match et lors de chaque déplacement, ou à l’instar de Tim Duncan, en toute discrétion ?

« On m’a posé la question il y a quelques jours », confesse LeBron James. « C’est du 50/50. Je vais être honnête. Il y a des moments où j’ai la sensation que je le dois à mes fans qui m’accompagnent depuis plus de deux décennies, je dois leur donner ce moment où dans chaque ville, ou autre occasion, on me lance des fleurs ou autres. Ça me semble cool. Dans le même temps, je n’ai jamais été bon pour recevoir les éloges. C’est bizarre pour moi. Et ça le sera aussi pour les personnes liées à la NBA. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.