Ces dix derniers jours ont été compliqués pour les Cavaliers. Avec une victoire face aux Sixers et le retour de Donovan Mitchell, c’était plein d’ambitions que que les joueurs de JB Bickerstaff étaient partis à la conquête de l’Ouest. Un « road trip » pour ressouder le groupe après une période délicate, marquée par sept défaites en dix matches. Malheureusement, dès le premier soir, à Denver, cette série de déplacements a viré au cauchemar.

À l’image des Bucks, la franchise de l’Ohio s’est effondrée ces derniers jours. Outre ce revers de 29 points face aux Nuggets, ils ont aussi perdu de 21 points à Phoenix, puis de 19 et de 26 à Los Angeles, face aux Lakers et aux Clippers. Heureusement, ils ont croisé la route du Jazz pour retrouver un peu le sourire.

« Nous sommes déçus. Nous avions besoin de cette victoire », regrette Isaac Okoro. « C’est juste une défaite très décevante. On sait tous qu’en ce moment nous avons besoin de victoires. Je la voulais tellement. »

Une qualification aux playoffs qui reste à valider

Le manque de constance dans le jeu est évidemment un problème à une semaine de la fin de la saison régulière. Le problème, c’est qu’ils n’ont surtout pas validé leur ticket pour les playoffs.

Certes, les coéquipiers de Donovan Mitchell sont assurés de jouer au moins le « play-in ». Mais après être resté longtemps dans les trois premiers de l’Est, ils sont repassés à la 5e place, derrière les Knicks, et ont perdu, pour l’instant, l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs !

« Celle-ci fait mal », confirme Darius Garland après la défaite contre les Clippers. « On passe au suivant. Il reste encore trois matchs à jouer. Nous devons augmenter notre intensité et notre concentration pour pouvoir gagner ces trois prochains matchs et se préparer pour les playoffs ».

Heureusement, pour finir la saison régulière, les Cavs recevront lors de leurs trois dernières rencontres. Ils accueilleront ainsi les Grizzlies, les Pacers avant de finir face aux Hornets. Soit deux équipes sur trois qui sont nettement sous la barre des 50% de victoires. Autant dire qu’ils ont leur destin entre les mains pour éviter le « play-in », et récupérer l’avantage du terrain sur les Knicks et le Magic, qui les devancent.