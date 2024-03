Donovan Mitchell a du mal à se faire à son masque

« C’est… tout à fait différent ! » Un journaliste vient de demander à Donovan Mitchell ce que cela faisait de jouer avec le masque. La réponse hésitante de l’arrière des Cavs provoque le rire des autres représentants de la presse autour de lui.

Après six matchs manqués, « Spida » a rejoué cette nuit dans la courte victoire obtenue aux dépens des Sixers. Rouillé, il s’est contenté de 12 points (4/13 aux tirs dont 1/7 de loin), 8 passes et 3 rebonds en 32 minutes.

Il s’agissait seulement de son 3e match disputé sur les 16 dernières rencontres de son équipe en raison d’une blessure au genou, suivie d’une fracture du nez. D’où le masque, cette nuit.

« Il faut essayer de respirer. Mais c’est le moment (de le porter), donc je ne peux rien y faire. Alors l’idée est d’y aller et de s’y faire. C’est ma première fois avec un masque. Je l’ai jeté lors du premier entraînement. On en a reçu un nouveau, c’est donc la version finale », détaille celui qui a tout de même converti deux lancers-francs importants à 13 secondes du terme.

Les playoffs ont déjà démarré pour lui

Cette victoire, couplée à la défaite des Knicks face aux Spurs, permet à Cleveland de récupérer la 3e place à l’Est. Une belle prouesse quand on sait que les Cavs venaient de perdre quatre de leurs six dernières sorties en étant privés de leur meilleur marqueur.

« On a été blessés et touchés, mais il n’y a pas d’excuse à ce stade. On doit y aller, continuer à trouver des moyens de gagner ces matches et être prêts au bon moment », lance Mitchell, en pensant aux playoffs. Des phases finales qui, selon lui, ont déjà démarré.

« Chaque match est un match de playoffs. L’énergie, l’exécution des deux côtés du terrain… Ce sera une atmosphère de playoffs pour les sept ou huit prochains matchs restants, Ce n’est pas comme si on jouait face à des équipes dont la saison est terminée. On joue alors que des équipes se battent la première, la seconde place. Les Lakers, les Clippers, les Suns… Tout ça à l’extérieur », énumère l’arrière.

Son équipe démarre en effet, dimanche à Denver, un « road trip » dangereux à l’Ouest, avant de finir avec trois matchs plus abordables à domicile (Grizzlies, Pacers et Hornets). L’idée de terminer le plus haut possible à l’Est dans l’espoir de passer, pour la première fois depuis de l’ère LeBron James, un premier tour de playoffs.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 49 35 46.8 37.3 86.2 0.9 4.5 5.3 6.1 2.2 1.8 2.9 0.5 27.4 Total 462 34 45.0 36.6 84.2 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.8 0.3 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.