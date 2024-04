Nikola Jokic voit triple et les Nuggets écrasent les Cavaliers

Toujours privés de Jamal Murray (genou, cheville), comme depuis quatre matchs, les Nuggets n’ont cependant pas fait dans le détail face aux Cavaliers à la maison : 130-101 ! Une rencontre au cours de laquelle Nikola Jokic a de nouveau été étincelant, s’offrant un triple-double monstrueux avec ses… 26 points, 18 rebonds et 16 passes décisives !

Si Evan Mobley (23 points) et Jarrett Allen (19 points) ont bien tenté de limiter les dégâts pour Cleveland, avec leurs paniers près du cercle, cela n’a pas suffi pour résister à l’intenable Nikola Jokic, mais également à Kentavious Caldwell-Pope (22 points), Michael Porter Jr. (19 points, 6 rebonds) et Reggie Jackson (19 points), parfaits pour Denver en soutien de leur franchise player.

Une victoire synonyme de qualification pour les playoffs, et qui relance donc accessoirement ces Nuggets, qui restaient sur deux défaites de rang à domicile mais qui peuvent continuer de rêver de la 1e place de l’Ouest. Délaissés par leur duo Donovan Mitchell – Darius Garland (18 points à 5/20 au shoot…), les Cavs se retrouvent eux contraints de reculer à la 4e place de la conférence Est, en attendant le résultat des Knicks un peu plus tard dans la soirée.

À RETENIR

– Nikola Jokic rayonne. Collectivement, les Nuggets étaient plusieurs crans au-dessus des Cavaliers (jusqu’à +29) et c’est en grande partie grâce à tout le génie de Nikola Jokic, qui n’a pas arrêté de malmener et manipuler la défense adverse. Au scoring, au rebond et à la création : le Serbe était juste dans tous les bons coups, et ce n’est pas un hasard si Denver a dominé Cleveland dans quasiment tous les compartiments du jeu, pour se détacher juste avant la pause puis faire la différence au retour des vestiaires. Une véritable démonstration de force de la part du « Joker » afin de faire oublier l’absence de Jamal Murray.

– Denver torpille Cleveland de loin. Avec un superbe 21/33 à 3-points, auquel Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson et Michael Porter Jr. n’ont évidemment pas été étrangers, les Nuggets ont rapidement fait exploser la défense des Cavaliers au large. Pas suffisamment concentrés ni concernés, et donc trop souvent en retard sur les couvertures, les défenseurs des Cavs ont laissé les shooteurs des champions en titre les sanctionner d’entrée de jeu, ce qui leur a permis de prendre confiance pour le reste de la soirée. Et qualifier, par la même occasion, leur équipe pour les playoffs !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.