Playoffs et « play-in » | Le tableau de la conférence Est

Finalement, la dernière journée de la saison régulière a bougé les lignes à l’Est puisque les Bucks tombent à la 3e place. Les mauvaises langues diront que c’était leur objectif depuis deux semaines, histoire d’affronter les Pacers au premier tour des playoffs, et non le vainqueur du « play-in » entre les Sixers et le Heat.

Résultat : ce sont les Knicks qui terminent 2e, et c’est un remarquable résultat au regard de leurs nombreux malheurs avec les blessures de Julius Randle et OG Anunoby. Mais ils défieront les Sixers, qui restent sur 8 victoires de suite, ou le Heat, finaliste 2023.

Le Heat comme les Sixers auront deux chances pour se qualifier, et le vaincu affrontera ensuite le vainqueur du barrage entre les Bulls et les Hawks. Ce qui signifie que les Celtics pourraient affronter les Sixers ou le Heat au premier tour !

Voici le programme !

PLAYOFFS

Boston (1) – vainqueur du 3e match du « play-in »

New York (2) – le vainqueur de Philadelphie – Miami

Milwaukee (3) – Indiana (6)

Cleveland (4) – Orlando (5)

PLAY-IN

mercredi 17 avril : Philadelphie (7) – Miami (8) à 1h // Chicago (9) – Atlanta (10) à 3h30

vendredi 19 avril : Miami ou Philadelphie – Atlanta ou Chicago à 1h ou 1h30