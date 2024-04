Mike Malone aimerait voir les Nuggets prendre de l’avance face aux Lakers… mais pas trop

Les Nuggets mènent 2-0 face aux Lakers, alors que la série bascule à Los Angeles, avec le Game 3 la nuit prochaine (04h00). Pour autant, Nikola Jokic et ses coéquipiers ont gagné les deux premières rencontres en partant de l’arrière, remontant 12 points de retard dans le deuxième quart-temps lors du Game 1, puis 20 points de retard dans le troisième quart-temps lors du Game 2. Une « habitude » que Mike Malone aimerait changer…

Néanmoins, le coach du Colorado sait aussi que son équipe n’aime pas jouer avec de l’avance et qu’elle est en fait meilleure, et plus concentrée, lorsqu’elle est derrière au score.

« Notre histoire dit que lorsqu’on prend beaucoup d’avance, on a tendance à se relâcher » rappelle ainsi le coach. « Et on met alors de côté ce qui nous a permis de faire l’écart. Quand on est menés de 20 points, on est sous pression, on devient désespéré, affamé. Donc j’espère qu’on prendra un peu d’avance, mais pas trop. »

Objectif : ne pas perdre le premier quart-temps

Mike Malone a tout de même fixé comme objectif à ses joueurs de sortir en tête à la fin du premier quart-temps. Car remonter un handicap à domicile est une chose, mais c’est plus difficile à l’extérieur.

« Ils vont être très agressifs », annonce toutefois Michael Porter Jr. sur les Lakers. « Ils ont montré qu’ils pouvaient nous tenir tête sur notre terrain. Ils ont largement mené lors des deux matches. À leur place, je suis sûr que je serais confiant. Le simple fait de savoir qu’ils ont été dans le match les deux fois, qu’ils ont eu des avances importantes… En rentrant à la maison, je suis sûr qu’ils sont confiants ».

Étant donné qu’ils ont perdu les dix dernières confrontations entre les deux équipes et qu’ils sont bien conscients de ne pas avoir de marge d’erreur face aux Nuggets, on doute que les Lakers soient si confiants.

Néanmoins, ils savent aussi qu’ils ont les armes pour battre Nikola Jokic et sa bande. De toute façon, s’ils s’inclinent encore ce soir et se retrouvent menés 0-3, la série est terminée. Dans l’histoire de la NBA, aucune équipe n’est jamais revenue d’un tel déficit, même si les Celtics y ont cru l’an passé face au Heat…