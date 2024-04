LeBron James : « Nous n’avons juste aucune marge d’erreur face à Denver »

Pour la neuvième fois consécutive, les Lakers se sont inclinés face aux Nuggets, avec un scénario désormais bien connu. Los Angeles semble plutôt bien dans le match, voire le domine, et puis Nikola Jokic et sa bande accélèrent en deuxième mi-temps, pour mettre la main sur la rencontre et repartir avec la victoire.

« On aurait pu être meilleur » reconnait LeBron James, limité à 8 points en deuxième mi-temps. « Je trouve qu’on a plutôt bien joué ce soir, mais on aurait pu être meilleur. »

Les Lakers ont pourtant mené de 12 points (37-49) dans le deuxième quart-temps mais deux accélérations ont suffi à Nikola Jokic et compagnie pour revenir et reprendre le contrôle de la partie.

Les rebonds offensifs des Nuggets pèsent

« Nous n’allons pas nous effacer », rappelle Michael Malone, le coach des Nuggets. « Il s’agit des playoffs. En playoffs, aucune équipe menée de 12 points en début de match ne prend le ballon pour rentrer chez elle. Notre feu intérieur est encore fort et nous savons que nous valons mieux que ce que nous avons joué en début de match. »

Les Nuggets savent surtout où appuyer pour faire mal aux Lakers, comme l’admet LeBron James.

« Nous savons que n’avons juste aucune marge d’erreur face à Denver, surtout sur leur terrain. C’est une équipe qui a tout traversé. Et puis, ce sont les tenants du titre. Donc il faut exécuter, rentrer le tirs, défendre. »

Et éviter de laisser trop de rebonds offensifs à Aaron Gordon et compagnie, car ces munitions supplémentaires font particulièrement mal lorsqu’on n’a déjà pas une grosse marge de manoeuvre.

« On ne peut pas leur autoriser des possessions bonus » conclut ainsi le « King ». « Les voir inscrire 18 points sur secondes chances, alors qu’on essaie déjà de contenir une grosse force de frappe offensive, c’est difficile. »