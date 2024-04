Denver accélère après la pause et fait (encore) plier les Lakers

Remake de la dernière finale de conférence Ouest, ce Nuggets/Lakers n’a pas manqué de nous tenir en haleine mais, comme à chaque fois depuis décembre 2022, ce sont les coéquipiers de Nikola Jokic (32 points, 12 rebonds, 7 passes) et Jamal Murray (22 points, 10 passes, 6 rebonds) qui ont pris le dessus (114-103) sur Anthony Davis (32 points, 14 rebonds, 5 passes, 4 contres), LeBron James (27 points, 8 passes, 6 rebonds) et consorts.

Los Angeles attaque fort

L’entame des Lakers est optimale, avec LeBron James qui punit les « mismatchs » à l’intérieur et se montre précis à l’extérieur, tout en distribuant les caviars. Nikola Jokic tente de répondre, avec l’aide de Peyton Watson en sortie de banc, mais les Nuggets sont maladroits et se font sanctionner par les visiteurs en défense, tel Jamal Murray, constamment ciblé. Sérieux et en réussite, les Californiens répondent globalement présent et le très attendu D’Angelo Russell démarre bien sa série, tout en agressivité (33-25).

Jamal Murray chauffe, mais cela ne suffit pas à contrer la mise en route d’Anthony Davis, trop facile dans la peinture devant DeAndre Jordan, tandis que Denver continue d’accumuler les échecs au tir. L’écart enfle, mais un 14-2 réveille en trois minutes le champion, qui peut enfin développer son jeu en équipe. Les compteurs sont remis à zéro, mais Los Angeles parvient néanmoins à virer en tête à la pause, après un 3-points lointain de LeBron James, que l’on avait oublié dans ce second quart-temps (60-57).

Kentavious Caldwell-Pope lance le « run » qui change tout

Au retour des vestiaires, chaque équipe se rend d’abord coup pour coup en attaque, mais on sent déjà que les Nuggets ne sont pas loin du coup d’accélérateur. C’est ce qui se passe quand ils reprennent les commandes, puisque l’adresse diabolique de Kentavious Caldwell-Pope, conjuguée à la facilité de Nikola Jokic pour scorer près du cercle, enflamme la Ball Arena et met rapidement KO les Lakers, en manque d’inspiration offensive et défensive : 13-0, l’écart est fait et c’est un véritable coup de massue derrière la tête des Angelenos à douze minutes de la fin (89-78).

Après Nikola Jokic, c’est Jamal Murray qui remet le nez à la fenêtre, mais c’est surtout Anthony Davis qui se démène à l’intérieur pour que Los Angeles puisse recoller à deux possessions à l’aide d’un 11-2. Moment choisi par le « Joker » pour ré-appuyer sur l’accélérateur et enfoncer pour de bon des « Puprle & Gold » qui n’en finissent pas de subir la loi de Denver dans des conditions qui se ressemblent fortement d’une rencontre à une autre (114-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et soudain, Denver accéléra… On a longtemps pensé que les Lakers allaient pouvoir créer la surprise dans ce Game 1, tant ils maîtrisaient les débats en première période, comptant jusqu’à 12 points d’avance (49-37). Sauf que, par deux fois, les Nuggets ont accéléré presque sur commande pour d’abord revenir à leur hauteur avant la pause, puis se détacher en deuxième mi-temps. Un 14-2 puis un 13-0 qui ont fait mal aux coéquipiers de LeBron James, qui ont encore réalisé que Nikola Jokic et consorts étaient un véritable rouleau-compresseur. Surtout quand les seconds couteaux comme Kentavious Caldwell-Pope se mettent en route…

– Los Angeles doit encore mieux faire. Les Lakers n’ont pas démérité, mais les Lakers se sont une encore inclinés face aux Nuggets, pour la neuvième fois d’affilée. Anthony Davis et LeBron James ont fait leur match, mais D’Angelo Russell a manqué de réussite et la maladresse extérieure des « Purple & Gold » a fini par peser autant que leurs nombreux rebonds offensifs accordés aux Nuggets ou le faible apport de leur banc. Globalement très propres et supérieurs dans les secteurs-clés, les champions en titre ont encore eu LA sur la durée, et l’impression de déjà-vu se confirme de match en match entre les deux équipes…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.