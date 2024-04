Willie Green ne cherche pas d’excuses mais…

Willie Green ne s’est pas attardé en conférence de presse d’après match suite au deuxième succès d’Oklahoma Citu la nuit dernière. Il n’y avait de toute façon pas grand-chose à dire, tant le Thunder a dominé son sujet, à +13 après le premier quart-temps puis rapidement à plus de 20 points d’avance dès le milieu du troisième quart-temps pour signer un large succès (124-92) à l’arrivée.

« C’est une défaite difficile pour nous. Il faut les féliciter, ils ont protégé l’avantage du terrain. Ils nous ont dominés, et on va revenir chez nous et nous remobiliser. Mais c’est clairement une défaite difficile », a d’abord déclaré le technicien des Pelicans.

Si les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander méritent amplement leur victoire, Willie Green a toutefois regretté l’intransigeance des arbitres, sur les écrans illégaux notamment.

« Pour être honnête, j’ai vu beaucoup de flopping », a-t-il même lancé, alors que New Orleans a perdu 8 de ses 17 ballons sur des fautes offensives (écrans, passages en force…). Le Thunder va inscrire 22 points sur ces ballons perdus, et la plupart des joueurs se sont fait piéger, comme Brandon Ingram et Larry Nance dans le premier quart-temps, ou Jonas Valanciunas dans le second.

« On doit mettre un point d’honneur à défendre sur le ballon avant tout, le contrôler un peu mieux. Mais ils sont rapidement rentrés dans notre défense, ils ont mis des 3-points assez vite, et ça nous a perturbés » poursuit Willie Green. « Et puis il y a les ballons perdus. Et beaucoup d’entre eux l’ont été sur des écrans illégaux qu’ils nous ont sifflé. Je n’avais jamais vu autant d’écrans illégaux être sifflés. Mais il n’y a pas d’excuses de notre côté. Bravo à eux, ils nous ont battus. ».