Les Sixers doivent retrouver des seconds couteaux tranchants

205 et 131. Ces deux chiffres représentent le total de points des Sixers après deux matches contre les Knicks, puis celui du duo Joel Embiid – Tyrese Maxey. Pour encore mieux se rendre compte de l’impact des deux All-Stars, il suffit de faire le calcul : 64% des points de Philadelphie viennent de ce duo. Ce fut même 68% dans le Game 2.

C’est beaucoup. Beaucoup trop même car derrière, ça ne suit pas. Kelly Oubre Jr., Tobias Harris et Buddy Hield ne pèsent que 16.5 points de moyenne en cumulé dans les deux défaites à New York ! C’est simple, la troisième option, c’est Kyle Lowry, avec ses 13 unités et ses 38 printemps…

Buddy Hield n’a pas encore marqué à 3-pts…

Nick Nurse en est conscient : s’il ne relance pas les seconds couteaux, les Sixers auront du mal à renverser les Knicks. Comment faire ?

« Après le Game 1, on avait plus besoin de Nicolas Batum, Oubre Jr., Harris et la liste continue », constate le coach. « Je pense qu’on a de bonnes idées pour remettre Kelly un peu dedans. Tobias, lui, a été excellent je trouve : il joue et défend dur. Il va au rebond. Il va avoir des opportunités et va en profiter. »

Les joueurs de complément font de gros efforts en défense aussi, pour limiter (avec succès) Jalen Brunson notamment. Mais il faut qu’ils mettent des points. La plus grosse déception est peut-être Buddy Hield : 2 petits points inscrits et aucun panier primé en deux matches et 26 minutes.

« Je sais que Buddy n’a pas encore fait grand-chose mais il reste un joueur qui, s’il en met un… Alors il peut tout se passer », poursuit Nick Nurse. « Il a eu des opportunités mais on l’a manqué. Il était ouvert pour des catch-and-shoots faciles. Au moins trois fois on aurait pu le servir alors que la défense adverse l’avait oublié. »

De’Anthony Melton en joker ?

Et si le coup de pouce offensif sortait de l’infirmerie ? Pendant que ses coéquipiers se battaient à New York, De’Anthony Melton faisait lui les efforts pour revenir. Il est gêné par son dos depuis plusieurs mois, et n’a pas jouer que quelques bribes de match depuis qu’il a rejoint l’infirmerie fin décembre. Mais il espère revenir pour le Game 3.

« Les deux derniers jours, j’ai pu jouer. Ça m’a fait du bien, et à mon corps aussi. J’ai pu m’entraîner mercredi donc je me sens bien pour le match. On verra ce que ça donne », commente-t-il.

Avec son profil et sa capacité à marquer des points en peu de temps (déjà observée lors des playoffs 2023), peut-être que l’arrière peut donner un peu de souffle à une attaque trop dépendante de Joel Embiid et Tyrese Maxey. Encore faut-il qu’il puisse tenir sur la durée. « Concernant mes douleurs dans le dos, c’est plus le jour d’après qui compte », explique De’Anthony Melton qui paye toujours les efforts le lendemain.

Mais le temps presse pour les joueurs de Philadelphie, menés 2-0 et qui doivent impérativement sauver leur peau ce jeudi soir à domicile.