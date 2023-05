De’Anthony Melton, le facteur X des Sixers

Même s’il n’a pas marqué en seconde période, De’Anthony Melton a totalement réussi son Game 1 à Boston. Pourquoi ? Parce que ses points ont été extrêmement précieux en première période, pour accompagner les paniers de James Harden, face à une équipe de Boston qui shootait à 71% de réussite !

Au moment de rejoindre les vestiaires, l’ancien arrière des Grizzlies avait inscrit 17 points à 5/5 derrière l’arc, avec 14 points rien que dans le second quart-temps !

« Mon Dieu. James Harden et De’Anthony Melton nous ont quasiment sauvés en première période », estime Doc Rivers à Sixers Wire. « Ce match aurait pu nous échapper. Melton a mis des shoots. Beaucoup. Il était prêt, a mis des gros tirs et fait de bonnes actions en défenses avec ses mains. »

Avec ses 45 points et son panier de la gagne, c’est évidemment le MVP 2018 qui prend la lumière, mais sans l’apport de De’Anthony Melton avant la pause, les Sixers n’auraient pas réussi l’exploit de s’imposer à Boston.

L’ex-Grizzly confirme ainsi sa montée en puissance dans ces playoffs. Après avoir marqué 6, 9, 13 puis 15 points au premier tour contre les Nets, il bat encore son record avec 17 points à 6/10 au shoot et 5/6 à 3-pts.

« Franchement, je me sentais bien ce lundi », raconte-t-il. « Avec l’énergie autour de l’équipe, j’étais bien. Je voulais y aller et jouer avec confiance. Joel Embiid n’était pas là, donc il y avait plus de shoots à prendre, plus d’opportunités à saisir. Mes coéquipiers m’ont fait confiance, donc j’ai continué de shooter. »

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 Total 312 22 41.4 37.0 77.1 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.