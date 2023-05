Le MVP de la nuit | James Harden comme au bon vieux temps

Alors qu’il expliquait qu’il avait accepté de sacrifier ses points et sa manière de jouer pour se donner le maximum de chances de remporter son premier titre, James Harden a enfilé cette nuit le costume de l’ancien James Harden pour faire tomber les Celtics. La raison de ce changement, c’est évidemment l’absence de Joel Embiid, touché au genou. Sans lui, James Harden redevient l’option numéro 1 du jeu des Sixers, et les Celtics n’ont jamais trouvé la parade pour le freiner.

Pourtant, il y a du beau monde en face avec Marcus Smart, Derrick White et même Malcolm Brogdon, mais James Harden reste un attaquant exceptionnel, capable de casser les lignes, mais aussi de planter de loin, et il égale son record en carrière en playoffs avec 45 points à 17 sur 30 aux tirs, dont 7 tirs à 3-points.

On retient évidemment ses 15 points dans le dernier quart-temps, là où Jayson Tatum va coincer. Cerise sur le gâteau, ce 3-points décisif sur la truffe d’Al Horford.

Un bilan largement positif sans Joel Embiid

« Nous ne sommes pas entrés dans le match en pensant perdre » souligne-t-il. « Nous sommes ici pour gagner. Même après ce match, j’ai dit aux gars : ‘Ne soyez pas trop contents, restez calmes. Nous venons ici pour remporter des victoires ». C’est l’état d’esprit que nous avons de manière collective. Que Jo revienne ou pas, nous serons prêts ».

Avant le match, Doc Rivers avait rappelé à ses joueurs qu’ils avaient un bilan de 12 victoires pour 5 défaites (71% de victoires) sans leur pivot All-Star. Ce n’était pas mission impossible, et James Harden a rapidement pris ses coéquipiers sur ses épaules pour leur prouver que l’exploit était possible. Comment ? En plantant 16 points dans le premier quart-temps avec une adresse folle.

Doc Rivers fier de lui

« Il y avait longtemps que je ne m’étais pas senti ‘in the zone' » reconnaît-il. « Je me suis senti très bien. J’étais juste être agressif, à shooter et à faire ce que je veux. Je me suis senti très bien. Je suis encore capable de le faire, et ça m’a fait du bien de mettre des tirs, de nous donner une chance de gagner le premier match à l’extérieur et d’être agressif. Nous avons gagné. Je suis heureux ».

Tout aussi heureux, Doc Rivers, ravi de pouvoir compter sur un attaquant d’un tel niveau quand son meilleur joueur n’est pas là.

« J’ai trouvé qu’il avait l’état d’esprit parfait ce soir. Vraiment. Je suis tellement content pour lui car cela démontre qu’il peut encore avoir des soirées comme ça. Ce gars est un Hall Of Famer, et on entend tellement de choses sur lui… Il a été fantastique ! »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.