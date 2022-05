Entre discipline et force mentale, les Celtics ne voulaient pas s’arrêter en si bon chemin

Sur la corde raide depuis la victoire renversante des Bucks au Game 5 à Boston, les Celtics ont tremblé mais ils ont tenu bon. Victorieux au Game 6 dans le Wisconsin sur les épaules d’un Jayson Tatum sensationnel, Boston a fait parler son collectif pour s’imposer dans la manche décisive et éliminer le champion en titre.

À l’image de Grant Williams, exemplaire comme « roler player », ou dans la même veine Payton Pritchard qui est sorti du banc comme un pétard ambulant, les Celtics ont fait preuve d’une cohésion collective des plus impressionnantes.

« On ne voulait pas que ça se termine »

Malgré le bon début de match de Giannis Antetokounmpo qui en était presque à un triple-double dans le seul premier quart, et la maladresse de Grant Williams voire les problèmes de fautes de Jayson Tatum, Boston a gardé la foi et continué à faire confiance à son plan de jeu.

« On dirait qu’on a enfin fini par les fatiguer », rigolait Ime Udoka dans The Athletic.

Globalement mieux armés, surtout en l’absence de Khris Middleton, les Celtics ont réussi à tenir le cap en proposant diverses options à la défense des Bucks. Sans jamais se laisser aller à la perte de confiance ou au désespoir face à la tornade grecque, Boston a fait front comme un champion.

« On a disputé deux matchs où notre saison était en jeu », rappelle Jaylen Brown. « On ne voulait pas que ça se termine. On n’a pas réussi à surmonter tout ce qu’on a surmonté plus tôt dans la saison pour s’arrêter là. »

Déjà mal embarqués en début de saison, avec 23 victoires et 24 défaites aussi tard qu’à la fin janvier, les Celtics ont réussi à renverser la vapeur à force de travail et de répétitions sous les ordres de leur coach, Ime Udoka, l’architecte de cette nouvelle équipe, un modèle du genre en défense.

« En tant que head coach, la seule différence que je trouve [par rapport au rôle d’assistant], c’est que je ne vois pas les visages dans le public, je n’entends pas la foule. Je suis vraiment concentré à fond sur ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde me disait combien c’était bruyant dans la salle, et je ne l’avais jamais entendu… jusqu’à ce match. »

« Suffisamment de caractère pour aller au bout »

En partant de l’entraîneur en chef jusqu’au dernier joueur du bout de banc, les C’s étaient investis d’une mission. Après avoir choisi en fin de saison régulière de ne pas fausser le tableau de playoffs en acceptant l’augure d’une confrontation à haut risque face à Brooklyn dès le premier tour, Jayson Tatum et les siens ont assumé.

« J’ai progressé dans le sens où je suis mieux préparé. Je suis évidemment fatigué après chaque match mais mon corps est plus mûr depuis ma troisième saison », renchérit Jayson Tatum. « Je me sens plus fort et je prends mieux soin de mon corps. En conséquence, je me sens mieux préparé pour chaque match. Mon corps encaisse mieux par rapport à ma troisième saison. »

Face au champion en titre, fort de leur double MVP aussi, Jaylen Brown et les Celtics ont non seulement fait preuve de cœur, mais ils pourraient bien avoir également retenu une leçon très précieuse pour la suite : la discipline permet d’encaisser les coups et de rebondir.

« Giannis est tout simplement un acharné dans son approche », explique Jaylen Brown. « Il est tout le temps agressif. Il n’accepte pas d’être repoussé, et c’était dur pour nous. Toute cette série, son niveau de physique nous a mis en difficulté. Mais on est resté discipliné et on a haussé notre agressivité, c’était incroyable. »

Pour la quatrième fois sur ces six dernières années, Boston fait partie des deux meilleures équipes de sa conférence. Cette fois-ci cependant, les Celtics semblent détenir ce petit supplément d’âme, de persévérance et de cœur, pour passer cette étape et rallier les Finals…

« C’est un groupe qui, je pense, a suffisamment de caractère pour aller au bout », conclut Jaylen Brown. « Avec tout ce qu’on a surmonté, toutes les batailles, les défis et l’adversité qu’on a traversés cette saison, sans parler de celui de battre le champion en titre qu’on vient juste de réussir, je pense qu’on est préparé. On est prêt à passer à l’étape suivante. On doit aller le chercher. »