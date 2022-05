Un seul Khris Middleton vous manque, et tout est dépeuplé pour Giannis Antetokounmpo

Avec 34 points, 15 rebonds et 7 passes décisives de moyenne sur sept manches âpres face à Boston, dont trois matchs à 40 points face à une défense de Boston qui en avait encaissés autant durant toute la saison régulière, Giannis Antetokounmpo n’a pourtant pas réussi à porter ses Bucks en finale de conférence.

Mais, premier joueur de l’histoire de la Ligue à cumuler 200 points, 100 rebonds et 50 passes sur une série de playoffs, le « Greek Freak » n’a pas démérité. Avec encore 25 points, 20 rebonds et 9 passes hier soir, ce n’est pas faute d’avoir essayé…

« Les jambes lourdes. Le corps lourd. L’esprit lourd. Tout était lourd », a-t-il expliqué sur ESPN après le match, toujours avec le sourire. « J’ai essayé d’être agressif. En fin de compte, c’est un Game 7 et je n’allais pas tenir le ballon et ne pas attaquer le cercle. Je préfère rater un paquet de tirs et continuer à jouer et continuer à attaquer. Je voulais impliquer mes coéquipiers et faire les bons choix. Je peux vivre avec ça. »

Avec 17 points à 6/10 en première mi-temps, Giannis Antetokounmpo était sur les bons rails. Mais, harcelé par la défense des C’s, entre Al Horford, Daniel Theis et l’inévitable Grant Williams, la star grecque des Bucks a fini par craquer, à 4/16 pour 8 points seulement en deuxième mi-temps.

Signe de l’usure physique que le MVP des dernières Finals a connue, lui qui a même raté plusieurs layups.

« Je ne pense pas avoir reculé devant le jeu physique. Dans aucun des matchs. Malgré l’adversité, j’ai continué à revenir. C’est mon identité, c’est comme ça que je suis construit. Et j’ai apprécié [ce défi]. Je pense vraiment que ça m’a rendu meilleur. On progresse par l’expérience. »

« Il a été phénoménal »

Privé de son fidèle lieutenant, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo a assumé son rôle de leader, avec 25 tirs tentés en moyenne sur la série. La dernière fois qu’un joueur avait un tel fardeau à porter offensivement, c’était un certain Allen Iverson en 2001 !

« La manière dont il a évolué durant la série, face à une équipe très bonne défensivement, face à de nombreux très bons défenseurs, c’était un de ces moments privilégiés pour grandir et montrer sa grandeur. Il a été phénoménal : son scoring, son attaque, sa création, son altruisme », ajoute Mike Budenholzer. « Il y a toujours des moments où on aurait pu faire mieux, où il aurait pu faire mieux mais j’ai été vraiment très impressionné sur sa capacité à s’adapter pour attaquer, scorer, créer du jeu et être si productif. On n’a pas réussi à passer l’obstacle mais j’ai été plus qu’impressionné par ce qu’il a réalisé tout au long de cette série. »

En dehors de Jrue Holiday, les Bucks n’ont pu compter que sur deux joueurs en sortie de banc, Pat Connaughton et Bobby Portis, pour vraiment apporter en attaque. Tenus à 28% à 3-points collectivement, les Bucks n’ont pas offert suffisamment de variété offensive autour de leur « Greek Freak »…

« On ne va évidemment pas se chercher d’excuses. Tout le monde a tout donné. C’est ce qu’on a fait depuis le Game 3 face à Chicago jusqu’à ce Game 7 à Boston. Si on avait eu Khris, ça aurait pu être une autre histoire. Mais ce n’est pas le cas. »