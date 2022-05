Jayson Tatum fier de ses lieutenants

S’il a éclaboussé cette demi-finale de conférence de tout son talent, Jayson Tatum n’a pas tiré la couverture sur lui à l’issue du Game 7. Lors des moments clés de cette série face aux Bucks, le leader des Celtics a tour à tour pu compter sur les précieux coups de pouce de Jaylen Brown dans le Game 2, A Horford dans le Game 4 (30 points chacun) et donc Grant Williams dans le Game 7 remporté hier au TD Garden (27 points).

Cette polyvalence fait partie des clés de la réussite de Boston, qui a su trouver différentes solutions dans la série.

« C’est un sport d’équipe. En playoffs, tu joues une équipe sept fois de suite. On sait comment ils jouent, ils connaissent nos tendances de jeu. Ils ne vont pas me laisser jouer librement, ce genre de choses. Chaque match, ça peut être un joueur différent qui sort du lot. Tout le monde doit élever son niveau », a-t-il déclaré.

Deux moments clés qui ont fait ressortir la cohésion de l’équipe

Dans le Game 7, les deux séquences qui ont fait basculer la rencontre après le repos ont permis de mettre en avant cette force du collectif. Il y a d’abord eu ce run, durant lequel Jayson Tatum, scoreur inarrêtable lors du match précédent, s’est mué en passeur en attirant la défense de Milwaukee dans la raquette pour les 3-points de Grant Williams et Jaylen Brown, avant d’envoyer une passe lobée pour un 2+1 de Jaylen Brown.

Quasiment dans la foulée, Boston a dû tenir le coup pour terminer le troisième quart-temps, lorsque Jayson Tatum a récolté sa quatrième faute et s’est retrouvé sur le banc. À ce moment-là, les Celtics ont fait mieux que tenir le choc notamment avec un gros passage de Grant Williams.

« C’était énorme. La façon dont ils ont joué ensemble, à faire bouger le ballon, faire les bons choix des deux côtés du parquet et même en faisant gonfler l’écart. J’étais vraiment heureux et excité depuis le banc », a-t-il ajouté, avant de glisser un mot pour le héros de la soirée, Grant Williams. « Grant a été super ce soir. C’est celui qui a pris le plus de tirs dans l’équipe, je crois que c’est la première fois. Il a pris 18 tirs à 3-points… Je lui ai dit de ne pas s’y habituer. Mais bien sûr, ce soir on en avait besoin, et il a répondu présent. On a besoin de ça en playoffs, des gars qui sortent du lot et qui jouent comme des stars dans leurs rôles. Et Grant nous a aidés à gagner ce soir, un Game 7. Je suis très content pour lui ».

Le collectif des C’s va à présent se mesurer à ce qui se fait de mieux à l’Est sur ce point, et avec un peu moins de repos puisqu’il faudra être en tenue dès demain, à Miami, pour en découdre.