Les Celtics envoient le champion en titre en vacances !

Repartis vainqueurs de Milwaukee dans le Game 6 alors qu’ils étaient dos au mur, les Celtics ont fini le boulot à la maison dans un Game 7 remporté sans trembler afin d’écarter le champion en titre. Si Jayson Tatum a encore sorti un gros match, avec Jaylen Brown également productif à ses côtés, c’est Grant Williams qui restera comme l’homme de ce match, avec ses 27 points, son record en carrière !

Comme les Celtics dans le Game 6, les Bucks ont tenté de prendre le meilleur dès le début pour essayer de calmer un TD Garden à l’affût de la moindre étincelle. Giannis Antetokounmpo a répondu présent d’entrée en marquant les premières minutes du match par ses cinq passes décisives et un panier à 3-points (6-13).

Pour contrer la montée en température du tandem Brown-Tatum, Milwaukee s’est appuyé sur sa bonne défense et son jeu de transition pour virer à +10 (14-24) pendant que Marcus Smart faisait peur à tout le monde avec une grosse chute après un contact avec le « Greek Freak ».

Le meneur et le reste des C’s ont rapidement repris leurs esprits. Payton Pritchard a remis la machine en route d’un tir à 3-points, et le duo Brown-Tatum a encore fait le nécessaire pour ramener Boston à -6 à l’issue du premier acte (20-26), puis pour égaliser avant de voir Al Horford faire chavirer la foule avec un gros dunk (32-30).

Le combat était lancé, et les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu’à la pause, Marcus Smart offrant toutefois un avantage de cinq points aux siens après une claquette dunk et un coup de malice devant Giannis Antetokounmpo récompensé par trois lancers à la dernière seconde (48-43).

Comme Giannis Antetoknounmpo en début de partie, Jayson Tatum a à son tour fait l’étalage de ses qualités de « playmaker » au retour des vestiaires, avec deux services en or pour les 3-points de Grant Williams et Jaylen Brown, un 3-points de sa part et une passe lobée pour le 2+1 de Jaylen Brown.

La séquence a permis aux locaux de compter une avance confortable pour la première fois du match (61-49). Malgré la quatrième faute personnelle récoltée dans la foulée par Jayson Tatum, synonyme de retour prématuré sur le banc, Boston a tenu le coup grâce à son facteur X du soir, Grant Williams, auteur d’un dunk et deux paniers à 3-points qui ont accentué l’écart (76-60).

À +15 à 12 minutes de la délivrance (79-64), les Celtics n’ont pas manqué l’occasion de tuer le match, s’en remettant cette fois au trio Pritchard-Tatum-Williams pour mettre rapidement un terme au suspense (87-68). Payton Pritchard a enfoncé le clou avec deux missiles à 3-points, et le TD Garden a pu savourer sa victoire pendant six longues minutes, marquées par une dernière salve de 3-points du trio Smart-Fitts-Nesmith.

Vainqueurs 101-89, les C’s verront la finale de conférence face à Miami !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le match de sa vie dans un Game 7. Ce sera désormais l’histoire lié au nom de Grant Williams. Le poste 4 de Boston a ouvert le bal dès les 30 premières secondes, ce qui l’a mis en confiance pour la suite. Laissé ouvert par la défense de Milwaukee, il s’est ensuite fait un plaisir de convertir ses positions ouvertes pour porter son total à 7/18 de loin pour terminer avec un record en carrière à 27 points.

– Le « Greek Freak » sur les rotules. Le MVP des dernières Finals n’a pas été en mesure d’inverser la tendance en deuxième mi-temps. Ciblé par la défense des Celtics, il s’est épuisé et a commencé le troisième quart-temps à 1/6 au tir et avec un ballon perdu avant de claquer deux dunks en fin de période. Il a bien tenté de continuer à marteler la défense de Boston mais ses layups ratés ont bien illustré qu’il n’avait plus de gaz.

– Le trou noir de loin. Les Bucks vont avoir mal au crâne en terminant leur saison par un catastrophique 4/33 de loin. Une stat qui illustre la deuxième mi-temps complètement ratée des troupes de Mike Budenholzer. Alors qu’évidemment en face, Boston a surfé sur l’effet Grant Williams toute la soirée.

– L’absence de Khris Middleton. On ne peut pas occulter le forfait du principal lieutenant de Giannis Antetokounmpo dans ce revers du champion en titre. L’absence de l’ailier aura pesé sur la série et sur ce Game 7. Car en plus de sa production, il apporte un équilibre au jeu débridé de Giannis Antetokounmpo, en étant précieux sur demi-terrain. Cette alternance a manqué aux troupes de Mike Budenholzer pendant toute la série.

TOPS/FLOPS

✅ Grant Williams. Les Bucks et Brook Lopez faisaient carrément l’impasse sur l’ailier fort, maladroit sur les quatre derniers matchs (2/14 à 3-points en cumulé) et qui refusaient de plus en plus de tirs ouverts, se retrouvant souvent à contretemps en attaque. Son réveil a donc tout changé pour Boston.

✅ Jayson Tatum. Parce qu’il a encore porté son équipe sur ses épaules en participant à résister au bon départ des Bucks puis en se montrant essentiel sur la séquence décisive de Boston qui a permis de distancer Milwaukee dès le retour des vestiaires.

⛔ Les shooteurs des Bucks. 0/3 pour Wes Matthews, 0/4 pour Grayson Allen, 0/5 pour Pat Connaughton et 0/6 pour Jrue Holiday. Les « snipers » de Milwaukee ont vécu un naufrage de loin, refermant le piège des Celtics sur un Giannis Antetokounmpo qui s’est retrouvé impuissant, et qui a fini par s’épuiser.

LA SUITE

Début de la finale de conférence entre le Heat et les Celtics dans la nuit de mardi à mercredi, à Miami