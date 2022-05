Le MVP de la nuit | Jayson Tatum dans la légende

« Il a été incroyable ! » L’hommage est signé Giannis Antetokounmpo. Le MVP des Finals 2021 a été exceptionnel avec ses 44 points et 20 rebonds, et pourtant Jayson Tatum a eu le dernier mot avec 46 points à 17 sur 32 aux tirs et 9 rebonds. Un chiffre confirme que l’ailier des Celtics a été immense : son +/- de +21. C’est le meilleur du match !

« Je ne voulais pas partir en ayant des regrets. J’ai juste essayé de faire ce qu’il fallait » explique l’ailier de Boston après cette victoire dans le Game 6. « Ils avaient été plus forts que nous dans le quatrième quart-temps du cinquième match. J’avais ça en tête. C’était dans un coin de la tête de tout le monde. On savait qu’on pouvait perdre. Notre saison était en jeu. »

« C’est pour ça qu’il est payé si cher »

Menés de 14 points, les Bucks vont une fois de plus se lancer dans un « comeback », pour revenir à -4 à neuf minutes de la fin. Tout le monde a en tête le scénario du Game 5, mais Jayson Tatum va alors prendre le match à son compte. Il plante 11 points de suite, pour inscrire 16 des 26 points de son équipe !

« À ce moment-là, il s’est mis dans un autre mode. On l’a vu dans ses yeux » raconte Marcus Smart. « C’est pour ça qu’il est payé si cher. C’est juste pour des moments comme ça. Je lui ai dit pendant tout le match : ‘Sois toi-même, mec’, et il l’a été. Il est là pour faire ça. C’est pour ça qu’on compte sur lui. Nous avons fait notre part du boulot en première mi-temps pendant qu’ils faisaient du bon travail sur lui. On a élevé notre niveau de jeu, on s’est préoccupé de lui… Puis il est entré en jeu et il a fait ce qu’il sait faire : il a pris le contrôle du match dans le quatrième mi-temps et nous ramènent à la maison. »

C’est la première fois de sa carrière que Jayson Tatum évite une élimination à l’extérieur. En fait, depuis 2013, Boston avait toujours perdu des matches décisifs à l’extérieur. Peut-être est-ce un tournant alors que ni les Bucks, ni les Celtics ne parviennent à conserver l’avantage du terrain.

« Il a encore franchi un cap » estime Al Horford à propos de son coéquipier. « C’est ce que font les plus grands joueurs dans les moments comme ça. C’est un joueur unique et il l’a prouvé ce soir. Il a du sang-froid, et il sait quand il faut shooter ou lorsqu’il faut passer. Il sait quand il faut être agressif. Ce soir, on s’est beaucoup appuyé sur lui, et il a été prolifique. »

Désormais, place au Game 7. Rendez-vous dimanche à 21h30.