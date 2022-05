Hyunjung Lee, la future attraction sud-coréenne de la NBA ?

Les fans des Blazers sont sans doute peu nombreux à se souvenir de Ha Seung-Jin. Ce géant de plus de 2m20 avait été drafté par Portland en 2004 (46e choix) et avait fait une quarantaine d’apparitions plutôt anecdotiques avec la franchise de l’Oregon. Principale particularité : le pivot était le premier, et encore seul jusqu’ici, basketteur sud-coréen à fouler les parquets de la grande ligue. Hyunjung Lee pourrait l’imiter bientôt.

L’ailier de Davidson voyage aujourd’hui un peu partout à travers les États-Unis pour convaincre une franchise de le sélectionner lors de la Draft du 23 juin prochain. Après les Warriors et les Kings, il vient d’effectuer un essai avec les Pacers, en compagnie de six autres prospects.

« Représenter son pays, ce n’est pas rien mais cela peut aussi être beaucoup de pression. J’essaie juste de me servir de cette pression comme motivation. Représenter son pays est un grand honneur, on ne veut pas le décevoir », juge le natif de Seongnam, issu d’une famille de basketteurs. Sa mère, Sung Jung-a, a été membre de l’équipe nationale sud-coréenne qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 1984 après une finale perdue face aux Etats-Unis. Son père a également joué et entraîné.

La principale qualité de ce joueur peu athlétique ? Son tir. Il vient de boucler sa troisième année à Davidson, d’où est sorti un certain Stephen Curry, avec près de 16 points et 6 rebonds de moyenne avec 47% aux tirs, dont 38% de loin. Sa moyenne de points était légèrement inférieure (13.5) la saison précédente mais il avait intégré le club des 50/40/90, en shootant à 51%, dont 44% derrière l’arc et 90% aux lancers-francs.

« J’ai évidemment beaucoup de faiblesses mais je crois intimement que je suis le meilleur shooteur de cette Draft », affiche l’ancien protégé du coach Bob McKillop, qui a également participé au développement de la superstar des Warriors. Son idole n’est pourtant pas Stephen Curry, mais son partenaire de shoot privilégié, Klay Thompson.

Si le joueur de 21 ans est l’un des 44 espoirs invités à participer au « G-League Elite Camp » de la semaine prochaine à Chicago, il est encore loin d’avoir l’assurance de décrocher son ticket pour la grande ligue. Dans différentes « Mock Draft », il n’est pas annoncé dans l’un des deux premiers tours de sélection. ESPN le classe par exemple à la 97e place de son classement des joueurs disponibles.