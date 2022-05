Le fils de Shaquille O’Neal présent au camp pré-Draft de la G-League

Alors que la Draft 2022 approche lentement mais sûrement (23 juin), les premiers « workouts » commencent à se mettre en place pour les candidats. Du côté de la G-League, un premier gros camp va se tenir la semaine prochaine, les 16 et 17 mai, à la Winstrust Arena de Chicago.

Une quarantaine de joueurs, 44 pour être précis, sont invités à cet évènement, durant lequel ils participeront à des matches en cinq-contre-cinq, avec une opportunité en or de se montrer devant certains coaches et membres des « front office » des franchises NBA et G-League. Certains sont officiellement candidats à la Draft, d’autres maintiennent encore leur éligibilité en NCAA et se rendent à ce camp pour jauger leur valeur auprès des franchises.

Les plus performants resteront pour le « Microsoft Surface NBA Draft Combine », qui se tiendra dans la même salle, du 18 au 22 mai. « Nous sommes ravis d’accueillir ce groupe de joueurs à notre camp » déclarait Malik Rose, président des opérations basket de la G-League. « Pour ces 44 jeunes hommes, c’est une opportunité incroyable de montrer leurs talents, sous les yeux d’un personnel issu à la fois des clubs NBA et G-League. »

Parmi les « gros noms » présents à ce camp, on peut évoquer Shareef O’Neal, dont la carrière universitaire à LSU n’a pas décollé, mais aussi Brady Manek, finaliste malheureux de la dernière « March Madness » avec North Carolina, ou encore David McCormack et Jalen Wilson, champions en titre avec Kansas.

Par le passé, certains joueurs désormais installés dans des rotations NBA avaient pris part à ce camp. On pense notamment à Terance Mann, Jose Alvarado, Max Strus ou bien Oshae Brissett.

La liste complète des 44 joueurs invités au G-League Elite Camp