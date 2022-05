Devin Booker et les Suns répondent en assommant les Mavericks

Les Suns ont imité le Heat cette nuit en s’imposant une troisième fois de suite dans leur salle, de manière très autoritaire. Les joueurs de Monty Williams ont fait la différence après la pause, avant de dérouler jusqu’à la fin de rencontre. Pour survivre, Dallas n’aura d’autre choix que de remporter le Game 6 dans le Texas, jeudi soir.

Depuis le début de cette série, l’équipe à domicile a systématiquement pris le meilleur départ, avant de finir par s’imposer. Ce Game 5 a été l’exception à cette règle car Dallas a réalisé une entame solide grâce à l’adresse à 3-points de Dorian Finney-Smith et le duo Luka Doncic – Jalen Brunson, décidés tous les deux à cibler en défense Chris Paul, en l’enfonçant au poste à plusieurs reprises. Un duel à distance entre le Slovène et Devin Booker, hyper adroit à mi-distance, s’est installé mais c’est Maxi Kleber à 3-points qui a offert le premier écart du match en faveur des Texans (16-24).

En face, les Suns ont été plus en difficulté derrière l’arc, à l’instar d’une séquence terminée par trois ratés sur la même possession, mais s’accrochaient tout de même au score. Y compris lorsque Davis Bertans a réalisé une nouvelle entrée en jeu marquante, avec notamment une action à 3+1 après un « catch-and-shoot » (30-37). Sous l’impulsion de Devin Booker (16 points à la pause), les Suns sont parvenus à reprendre une courte avance à la fin d’une première période (49-46) où les Mavs de Luka Doncic (18 points et 7 rebonds) n’ont shooté qu’à 40% de réussite, contre 48% pour leurs adversaires.

Cette donnée aurait pu « enthousiasmer » Jason Kidd si son équipe n’avait pas explosé après la pause. Dépassés par l’intensité défensive déployée par les locaux, et par la taille d’un Deandre Ayton beaucoup trop costaud dessous, les Texans ont encaissé un terrible 17-0 en cinq minutes (68-50). Tout est devenu subitement difficile en attaque pour les visiteurs qui, après un nouveau panier primé de Devin Booker, se sont retrouvés menés… de 24 points (78-54).

Il a fallu plusieurs exploits au cercle de Jalen Brunson pour entretenir un semblant d’espoir texan. Insuffisant toutefois car Chris Paul provoquait enfin une faute offensive recherchée devant Luka Doncic puis « CP3 » imitait Landry Shamet en sanctionnant à 3-points (95-73).

À quatre minutes de la fin, Jason Kidd s’est décidé à vider son banc ouvrant la voie à un « garbage time » dont les Suns du revenant Torrey Craig ont profité pour aggraver l’écart. Une fin de match marquée par quelques échauffourées, notamment entre Marquese Chriss et Bismack Biyombo.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’énorme séquence des Suns après la pause. Monty Williams l’a dit durant un temps-mort durant ce « run » : les Suns ont sans doute affiché leur défense la plus intense depuis le début de cette série. Les 14 points encaissés dans le troisième quart-temps, et les 80 points au final, n’iront pas démontrer le contraire. Phoenix s’est appuyé sur cette intensité pour passer un 17-0 en cinq minutes et faire basculer la rencontre. Après une interception de Mikal Bridges, Devin Booker a par exemple sanctionné à 3-points en transition. Dans le même temps, Deandre Ayton a capté plusieurs rebonds offensifs avant de remettre dedans. Les Mavs n’ont pas su ni les contenir, ni réagir en raison de la pression adverse.

– Monty Williams revoit ses rotations. Outre le fait d’envoyer Bismack Biyombo (très actif dessous) devant JaVale McGee, le coach des Suns a décidé de se passer de Cameron Payne pour faire souffler Chris Paul. Ce dernier n’a pas connu de problèmes de fautes, et il a été remplacé à la mène par Devin Booker ainsi que Landry Shamet, avec brio en fin de troisième quart-temps. Cameron Payne, finalement envoyé pour le « garbage time », paye ainsi ses prestations très moyennes dans cette série : à peine 4 points de moyenne à seulement 33% de réussite.

– « Record » à la passe pour les Mavs. Les Texans n’avaient jamais généré moins de dix passes décisives cette saison, jusqu’au match de cette nuit avec seulement neuf unités. C’était même une première depuis… novembre 2016. Avec seulement deux ballons distribués, Luka Doncic a également signé son plus petit total de l’année. À la pause, les Mavs comptaient seulement six passes mais en ayant affiché de bonnes séquences de circulation. Ce constat était beaucoup moins vrai après le passage au vestiaire où Dallas est retombé dans un jeu stéréotypé. Leur total contraste avec les 28 passes décisives des Suns, dont 10 pour le seul Chris Paul.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker et Deandre Ayton. Alors que Chris Paul signait un match de gestionnaire sans briller au « scoring », les deux autres leaders offensifs ont assuré. Fidèle à sa réputation, le premier a démarré très fort son match puis a continué à marquer avec régularité dans les deux quart-temps suivants. Le pivot a, lui, plutôt fait la différence dans le troisième quart-temps, au cœur du gros « run » des Suns.

✅ Mikal Bridges. Sa capacité à couper les lignes de passes, de Luka Doncic notamment, a encore fait très mal aux Mavs. Il a par exemple volé un ballon avant de partir en contre-attaque pour servir le joker du banc des Suns, Cam Johnson, au « alley-oop » à la toute fin du troisième quart-temps. Avec cette sortie, Mikal Bridges repart de l’avant après son Game 4 raté.

⛔ Les shooteurs des Mavs. Après avoir démarré fort dans l’élan de son Game 4 de feu, Dorian Finney-Smith est rentré dans le rang. Reggie Bullock ou Maxi Kleber n’ont quasiment pas trouvé la mire de loin. Quant au Spencer Dinwiddie très productif au début des playoffs face au Jazz, il est aux abonnés absents. Cette nuit, il a carrément signé son pire match depuis son arrivée à Dallas. Seul Davis Bertans a affiché de l’adresse.

LA SUITE

Game 6 : à Dallas, dans la nuit de jeudi 12 mai à vendredi 13 mai.