Stephen Curry est un grand fan de la personnalité de Ja Morant

Comme Luka Doncic, Ja Morant fait l’unanimité avec ce mélange de talent, de charisme et d’insolence. Les stars d’hier l’adorent. Le public aussi. Et le meneur des Grizzlies a même conquis ses adversaires, comme Stephen Curry. À la fin du Game 2, Ja Morant s’est approché de lui pour lui répéter plusieurs fois : « On va bien s’amuser !«

Pas de « trashtalking » entre eux, mais simplement un défi amical et sportif, et le plaisir de s’affronter. Stephen Curry aime beaucoup ce genre d’attitude. « Nous l’exprimons tous de manière différente, et il y a clairement un facteur d’excitation quand on le regarder jouer, et qu’on regarde les choses qu’il peut faire sur le parquet. Il y a ses manières de s’exprimer sur le terrain, et j’aime tout ça parce que ça montre à quel point le jeu compte pour lui, à quel point il est compétitif et à quel point on apprécie ces moments sur le terrain parce qu’on a conscience de tout le travail que cela représente. »

Quand il a explosé, au milieu de la dernière décennie, Stephen Curry exprimait aussi son bonheur de jouer par ses célébrations et son sourire. Encore aujourd’hui, il a gardé cet enthousiasme et cette liberté de jouer, et c’est pour cette raison que Steve Kerr n’hésite pas à les comparer.

« J’aime regarder Ja jouer, davantage que j’aime entraîner contre lui » sourit le coach. « C’est un joueur brillant mais il y a de la liberté et du bonheur dans son jeu, et on peut voir à quel point il aime le jeu. Il est fantastique. Je pense que c’est contagieux pour ses coéquipiers, pour le public. Il y a une dynamique très similaire à celle de Steph. Ce sont évidemment des joueurs très différents, mais cette joie et cette liberté que l’on voit chez Steph, on les retrouve aussi chez Ja. »