In Ziaire Tonight

Touché au genou dans la cinquième manche face aux Wolves, Ziaire Williams n’avait plus foulé les parquets depuis 27 avril dernier. Une petite semaine de traitement et de repos, avant d’effectuer son grand retour la nuit dernière pour la deuxième manche face aux Warriors. Un retour accéléré par l’expulsion de Dillon Brooks après son mauvais geste sur Gary Payton II, et le rookie des Grizzlies n’a pas déçu.

Au point même d’être le facteur X de la victoire de Memphis avec ses 14 points avec un 4/8 à 3-points. On retiendra notamment ses deux 3-points d’affilée qui font passer les Grizzlies devant dans le 4e quart-temps, faisant passer le score de 80-83 à 86-83. Un coup de chaud qui obligera Steve Kerr à prendre un temps-mort.

« J’étais prêt et j’ai fait en sorte d’être bien préparé » a-t-il expliqué sur son niveau de jeu. « Je voulais déjà jouer le Game 1 mais le staff m’a conseillé de profiter de quelques jours supplémentaires. J’en ai profité pour des regarder des matches, des vidéos, et je m’imaginais jouer sur certaines situations… Vous savez, ce sont les playoffs. Je les ai toujours regardés et toute ma vie, j’ai rêvé de les jouer, et c’est donc que du plaisir. »

« Je suis bien content que Ja soit dans notre équipe parce que je n’ai pas à défendre sur lui »

Très actif en défense, notamment sur Stephen Curry, Ziaire Williams joue à merveille son rôle d’energizer et il n’a pas peur de prendre des tirs importants.

Le 3-points n’est pas sa spécialité, mais comme les Warriors avaient décidé de forcer les Grizzlies à en tirer, il s’est exécuté. Autre preuve de sa maturité, ce choix de faire tourner le chrono à la fin plutôt que d’aller dunker…

« Vous savez, il y a des choses bien plus graves dans le monde que de rater un tir » relativise le rookie. « J’ai été élevé dans un environnement où lorsque la vie vous joue un mauvais tour, il faut rebondir. Il faut revenir plus fort et retenir la leçon. Il y a eu des bas, mais ça fait partie du processus. Je suis totalement intégré au programme de l’équipe, et je fais tout ce que je peux pour l’aider. »

L’avantage de jouer aux Grizzlies, c’est que Ziaire Williams est aux premières loges pour assister au show Ja Morant. « Il est unique en son genre, et je n’ai jamais vu ça… Je suis bien content qu’il soit dans notre équipe parce que je n’ai pas à défendre sur lui » sourit-il ainsi.