Rudy Gobert encore dans le flou pour l’Euro 2022

Nando De Colo et Nicolas Batum ont annoncé leur forfait quand Evan Fournier a rassuré sur sa présence. Le visage de l’équipe de France pour l’Euro 2022, disputé en septembre, commence tout doucement à se dessiner.

Quid de Rudy Gobert désormais ? Le pivot a une échéance plus capitale, avec ce premier tour contre Dallas qui commence samedi, à gérer.

« Pour l’instant, j’ai la tête aux playoffs », répond-il dans les colonnes de L’Équipe. « Je n’ai pas pris de décision. On verra comment je serai, psychologiquement et physiquement. »

Le triple meilleur défenseur de la NBA a également été interrogé sur un autre rendez-vous important pour les Bleus, les Jeux olympiques de Paris en 2024. Et surtout sur la polémique du lieu pour accueillir le premier tour, qui a tant fait parler, surtout un Evan Fournier toujours très en colère.

« C’est bien que ces conversations aient eu lieu, qu’on se soit rendu compte qu’il était compliqué que le sport collectif numéro un des Jeux soit installé dans les conditions initiales », explique ainsi le All-Star de Salt Lake City. « Il y a beaucoup de sports à gérer pour les JO, mais on peut légitimement espérer que notre sport et nos athlètes soient traités avec un peu plus de respect. »