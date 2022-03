JO 2024 : le Hall de la discorde

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024, conjointement avec la FIBA, a annoncé que les phases de poule des prochains JO ne se tiendront finalement pas au controversé Hall 6 du Parc des Expositions. Après plusieurs jours de polémique, marqués par les déclarations d’Evan Fournier et dans la foulée d’une partie des cadres des Bleus (Rudy Gobert, Nicolas Batum…), les organisateurs cherchent un plan B.

Le problème, alors que les phases finales du basket (masculin et féminin) se tiendront de leur côté à l’AccorHotels Arena de Bercy, c’est qu’il n’y en a pas pour le moment. Retour sur un imbroglio aux racines profondes.

Un plan d’économie de 400 millions d’euros

Il faut en effet bien se rappeler que le nœud du problème vient du fait que l’organisation des JO 2024 a dû sévèrement se serrer la ceinture en cours de route. Lorsque Paris obtient l’organisation des Jeux olympiques en 2017, le budget total est évalué à 3,8 milliards d’euros, avec la construction de nombreux équipements, certains éphémères. À l’époque, le basket est annoncé à l’Arena Alice-Milliat de la Porte de la Chapelle, qui deviendra après les JO le lieu de résidence du Paris Basketball, ainsi que du PSG Handball pour ses grandes affiches.

Problème : le Covid-19 passe ensuite par là et, avec lui, c’est 10% du budget qui est perdu, soit quasiment 400 millions d’euros. Les sponsors ont d’autres priorités et il faut donc faire des économies.

Des sites à construire sont abandonnés et le COJO se retrouve à devoir jongler avec les différents sports, dans un jeu des chaises musicales qui ramène la natation, initialement prévue en Seine-Saint-Denis, à La Défense Arena. La gymnastique artistique est alors transférée à Bercy, où avait déjà été rapatriée l’intégralité des tournois olympiques de basket 5×5, alors que le 3×3 est de son côté programmé du côté de la place de la Concorde.

Le Hall 6, vraiment un « hangar » ?

C’est donc dans ce contexte que les phases de poule du tournoi de basket 5×5 avaient été assignées au Hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Un choix qui était connu depuis novembre 2020.

Du côté du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, on nous explique que la description du lieu faite ces derniers jours, notamment via les déclarations d’Evan Fournier ou Rudy Gobert, est « caricaturale », et que les JO ont souvent utilisé des centres de congrès et d’exposition. À Londres, l’ExCeL Exhibition Centre a ainsi accueilli les épreuves de luttes, de boxe, d’escrime, de tennis de table, d’haltérophilie, de judo et de taekwondo en 2012.

Néanmoins, la FIBA n’a jamais été emballée par le lieu et avait soulevé depuis des mois des problèmes au COJO, notamment sur la portance (à cause d’un parking souterrain proche), l’air conditionné (pour ne pas créer de condensation sur le parquet) et enfin l’éclairage, en raison de la faible hauteur du plafond, situé à 9 mètres.

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques nous assure que tous les problèmes avaient été écartés par des rapports d’expertise… sauf celui de l’indice d’éblouissement. Avec un plafond à cette hauteur, la lumière vient ainsi se répercuter trop fort sur le parquet, ce qui aurait pu troubler les joueurs pendant les matchs. Le COJO répète que « l’expérience sportive » est sa priorité et faire jouer les basketteurs (et notamment les stars NBA) dans ces conditions n’était clairement pas possible.

Alors que la FIBA se réunit aujourd’hui, notamment pour examiner ces rapports d’expertise, l’organisation de Paris 2024 a donc préféré calmer les choses en retirant le basket du Hall 6.

Éviter une guerre entre sports

Reste que le problème n’est pas réglé. Où se joueront donc les phases de poule du basket lors des Jeux olympiques de 2024 ? Il y a plusieurs options, mais toutes feront grincer des dents.

– Soit le COJO met en place un nouveau jeu de chaises musicales pour mettre tout le basket 5×5 à l’AccorHotels Arena, mais il faudra alors trouver un autre lieu pour la gymnastique, qui a besoin de 12 mètres sous plafond

– Soit la phase préliminaire se déroule l’Arena Porte de la Chapelle, mais il faudra alors trouver une autre salle au badminton, qui doit de son côté disposer d’une salle de 11 mètres sous plafond

– Soit cette phase de poule se jouera finalement en province, Orléans et Lyon étant candidats

Du côté de la Fédération Française de Basket, on ne veut pas commenter la polémique. Il faut dire que la FFBB ne souhaite logiquement pas entrer dans une guerre entre sports, consciente que la réduction du nombre de sites a engendré un casse-tête pour l’organisation, et que tout le monde va bien devoir faire des concessions quelque part.

Mais si les rapports d’expertise ont mis des mois à écarter le Hall 6 du parc des Expositions, on peut se demander si l’attribution d’une nouvelle salle au basket ne va pas traîner en longueur. Le COJO nous assure que des « options existent » et que l’idée est que toutes les parties se mettent d’accord rapidement. Personne n’a de toute façon envie de devoir gérer une telle incertitude dans les derniers mois avant la compétition.

Les Jeux olympiques de Paris débuteront dans près de deux ans et demi, mais il serait ainsi mieux pour tout le monde que cette affaire soit réglée au plus vite, même si le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques rappelle tout de même qu’il n’y a pas de « deadline » et que des changements de dernière minute arrivent souvent. À Tokyo, le parcours final du marathon n’avait ainsi été dévoilé que quelques mois avant l’épreuve.