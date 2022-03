JO 2024 : pas de premier tour au Hall 6 de la Porte de Versailles

Alors que le Comité d’Organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024 expliquait jusqu’à présent qu’il n’y avait « pas de plan B », L’Equipe annonce pourtant que l’organisation des prochains JO va finalement renoncer au Hall 6 de la Porte de Versailles pour les phases de poules du tournoi olympique de basket.

En accord avec le COJO, la FIBA, qui n’avait pas validé la salle, a ainsi dans la foulée annoncé l’abandon de ce site suite aux multiples contraintes techniques non résolues (éclairage, production TV…).

La levée récente de boucliers menée par Evan Fournier et suivie par de nombreux basketteurs (Nicolas Batum, Rudy Gobert…) a donc fonctionné, même si le lieu était annoncé depuis fin 2020. Reste maintenant à trouver un plan B, et ce ne sera pas évident car le nombre de sites est limité, et qu’il faut trouver de la place pour tout le monde.

Toujours selon L’Equipe, une délocalisation en province (Orléans et Lyon étaient candidats) n’est toutefois pas à l’ordre du jour, car trop chère.

La solution la plus simple serait de rapatrier le basket sur l’Arena de la porte de la Chapelle. C’était le plan initial, avant que des coupes budgétaires n’obligent le COJO à organiser un grand jeu des chaises musicales. Sauf qu’il faut donc désormais déménager le badminton et/ou la gymnastique rythmique. La valse vient de reprendre…

Pour les phases finales, pas de changement puisqu’elles se tiendront à l’AccorHotels Arena de Bercy.